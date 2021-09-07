Первым официальным мероприятием, которое королева Летиция посетила после отпуска на Майорке, стала премия Retina ECO Awards 2021. Ее вручают организациям, которые борются с изменением климата и благосклонны к инновациям. Событие состоялось в Фонде Франсиско Гинера де лос Риоса, что в Мадриде.

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Образ королевы Летиции на церемонии

На удивление, для долгожданного появления на публике испанская королева выбрала скромный наряд. Она появилась в легком черном платье длины миди. Эффектной деталью ее образа стали спущенные плечи, которые открыли зону декольте.

На Летиции платье от экологического бренда Maria Malo, основанного на Бали. Ее стоимость одежды от бюджетной марки только 129 евро – чуть более 4 тысяч гривен.

Под недорогой наряд королева Испании надела замшевые туфли-лодочки от любимого люксового бренда Carolina Herrera и подобрала черный клатч со змеиным принтом. Финальными элементами аутфита Летиции стали золотые серьги и вечерний макияж с акцентом на глаза.



Королева Летиция в бюджетном платье / Фото Getty Images

Напомним, последние публичные выходы Летиция осуществляла на Майорке, где отдыхала с семьей: