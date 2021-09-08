Новый роскошный выход Летиция осуществила в городе Суэра, что на востоке Испании. Как и на всех предыдущих официальных мероприятиях она появилась в защитной маске, продемонстрировав детям, как важно соблюдать карантин.

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Классический образ королевы Летиции

В учебное заведение испанская королева оделась в соответствии с школьным дресс-кодом. На ней была элегантная белая рубашка с рукавами три четверти, разрезами на плечах и в зоне декольте. Светлый верх Летиция соединила с темно-синими брюками с высокой талией от модного лейбла Hugo Boss. Их изюминкой стали золотистые пуговицы по всей длине.

Под классический look королева подобрала любимую обувь этого летнего сезона – синие эспадрильи на завязках. Из аксессуаров на ней только лаконичные золотые серьги-кольца, а на лице – легкий макияж с акцентом на глаза.

Летиция в классическом образе / Фото Getty Images

Летиция в классическом образе / Фото Getty Images

Напомним, первый образ Летиции после отпуска был достаточно бюджетным. На торжественную церемонию она надела платье от экологического бренда Maria Malo за 129 евро – около 4 тысяч гривен.