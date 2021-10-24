Внуки Елизаветы II воспитывают маленьких детей, однако это не мешает им путешествовать. Принцесса Беатрис и ее любимый Эдоардо Мапелло Моцци полетели в Грецию через месяц после рождения дочери.

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Элегантный образ принцессы Беатрис

33-летняя принцесса для торжественного выхода выбрала платье от модного дома Gucci, которое было задекорированным камнями и украшено розовым блестящим бантом на талии. Верх наряда был бежевым, а низ – черным. Также платье имело глубокое декольте, что придало образу Беатрис женственности.

Отметим, что принцесса уже не впервые надевает это платье. Она впервые выходила в нем в свет в 2018 году на Global Gift Gala 2018.

Роскошный аутфит довершила прическа – волосы принцесса уложила в легкие локоны и часть сцепила черным бантиком сзади. На лице сделала макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой на губах.

Эдоардо позировал рядом с женой в черном костюме, белой рубашке и с галстуком.



Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелло Моцци / Фото Getty Images

В начале октября супругов сфотографировали в Лондоне во время прогулки с дочкой Сиеной Элизабет. Сейчас Беатрис и Эдоардо не показывают лицо дочери.