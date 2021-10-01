Королева Летиция и король Филипп VI продолжают посещать публичные мероприятия. Они не забывают о карантинных правилах и всегда надевают защитные маски. Естественно, что внимание общественности привлекают и аутфиты монархов.

Смотрите также Королева Летиция появилась на публике в стильной блузке и брюках: фото нового образа

Сдержанный образ королевы Летиции

49-летняя Ее Величество пришла на прием в платье серого цвета на запах. Наряд был длины ниже колен, а длинные рукава Летиция закатила. Такой look она соединила с коричневыми лакированными туфлями-лодочками на каблуке.

На этот раз волосы королева собрала в низкий пучок, а на лице сделала фирменный макияж с акцентом на глазах. Среди украшений аутфит довершили длинные золотые серьги и любимое кольцо от Karen Hallam, которое подарили дочери.

Король позировал рядом с любимой в черном костюме, белой рубашке и со светло-коричневым галстуком.



Королевская чета Испании / Фото Getty Images



Королевская чета Испании / Фото Getty Images

Напомним, недавно Летиция в Мадриде встретилась с представителями Испанской ассоциации против рака. Тогда она надела нежно-сиреневый костюм и туфли от премиального бренда Prada.