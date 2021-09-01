Во многих странах мира начинается учебный год. Получать образование продолжают и королевские потомки. На обучение в Атлантический колледж, что расположен в Великобритании, полетела испанская принцесса Леонор.
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Королева Летиция вместе с мужем и дочерьми побывала в аэропорту. Принцесса София вместе с родителями провела сестру на учебу.
Образ королева Испании
Ее Величество прибыла в аэропорт в белых укороченных брюках и футболке. Поверх надела стильную удлиненную куртку серого цвета. Такой look соединила с белыми кедами.
Волосы Летиция уложила ровно, а на лице сделала легкий повседневный макияж. Она, как и муж и дочери, довершила ауфит защитной маской, которая является неизменным аксессуаром во время пандемии коронавируса.
Королевская семья Испании / Фото Getty Images
Королевская семья Испании / Фото Getty Images
Предыдущие выходы королевы Летиции
- В нежно-розовом платье Ее Величество побывала в ресторане во время отдыха на Майорке.
- Для вечерней прогулки по Майорке Летиция выбрала черное платье.
- Королевская семья Испании посещала Центр интерпретации "Сьерра-де-Трамунтана" и святилище Ллук на Майорке. Ее Величество тогда надела голубое платье.