Во многих странах мира начинается учебный год. Получать образование продолжают и королевские потомки. На обучение в Атлантический колледж, что расположен в Великобритании, полетела испанская принцесса Леонор.

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Королева Летиция вместе с мужем и дочерьми побывала в аэропорту. Принцесса София вместе с родителями провела сестру на учебу.

Образ королева Испании

Ее Величество прибыла в аэропорт в белых укороченных брюках и футболке. Поверх надела стильную удлиненную куртку серого цвета. Такой look соединила с белыми кедами.

Волосы Летиция уложила ровно, а на лице сделала легкий повседневный макияж. Она, как и муж и дочери, довершила ауфит защитной маской, которая является неизменным аксессуаром во время пандемии коронавируса.



Королевская семья Испании / Фото Getty Images



Королевская семья Испании / Фото Getty Images

Предыдущие выходы королевы Летиции