Итоги недели: Зеленская в США, "звездный" День знаний и открытие Венецианского кинофестиваля

За последнюю неделю в украинском и мировом шоу-бизнесе состоялось немало грандиозных событий. Первая леди Елена Зеленская поддержала мужа в рабочей поездке в США, звездные родители повели детей в школу, а Джамала поскандалила с экс-продюсером. Не менее важным является феерическое открытие Венецианского кинофестиваля.

Елена Зеленская в США

В ночь на 31 августа президентская чета прибыла в Вашингтон для встречи Владимира Зеленского с Джо Байденом. В рамках официального визита в США первая леди Украины Елена Зеленская провела ряд рабочих встреч и продемонстрировала несколько безупречных образов.

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На трапе самолета она предстала в трендовом костюме голубовато-бирюзового цвета – брюках прямого кроя и двубортном жакете с блестящими пуговицами.

На открытии первого украиноязычного аудиогида в США Елена Зеленская появилась в элегантном платье темно-синего цвета с прикрытыми плечами.

С женщинами-лидерами Power women первая леди Украины встретилась в сдержанном черном костюме с белым воротничком.

На открытии "Украинского дома" в Вашингтоне она пришла с мужем Владимиром Зеленским и продемонстрировала изысканный аутфит в белом костюме – юбке по колено и приталенном жакете.

Для встречи с руководством Департамента Стэнфордского университета по вопросам разнообразия и равных возможностей супруга президента выбрала стильный костюм серо-зеленого цвета – пиджак на пуговицы и укороченные брюки.

Елена и Владимир Зеленские с официальным визитом в США / Фото из инстаграма первой леди Украины

Елена Зеленская с официальным визитом в США / Фото из инстаграма первой леди Украины

Два дня назад, 1 сентября, стартовал новый учебный год. Часть звездных детей вернулась за школьные парты, а другие – сели за них впервые. В этом году немало певцов, ведущих, юмористов и дизайнеров повели детей в первый класс:

артистка Оля Цибульская устроила сына Нестора в частную школу, в которой преподают на английском языке;

устроила сына Нестора в частную школу, в которой преподают на английском языке; сыновья Монатика – Платон и Даниил – пошли в школу в костюмах супергероев;

Платон и Даниил – пошли в школу в костюмах супергероев; телезвезда Маша Ефросинина со слезами и истерическим смехом отправляла 7-летнего Александра в первый класс, ведь забыла подготовить его к школьной линейке – не отпарила пиджак, не подшила брюки, не положила сменную обувь;

Маша Ефросинина с сыном на Дне знаний / Фото из инстаграма ведущей

дочери юмористов Юрия Ткача и Евгения Кошевого – Лиза и Серафима – пошли в частную школу, обучение в которой стоит 16 тысяч гривен в месяц;

модельер Андре Тан вместе с экс-женой Алиной Харченко отвел 6-летнюю Софию в первый класс, одев девочку в школьную форму собственного дизайна;

бывшая участница "НеАнгелов" Слава Каминская отправила в школу сына Леона, а компанию на Дне знаний ей составил бывший муж Эдгар.

Скандал с клипами Джамалы

сыну Кати Осадчей от Юрия Горбунова рано идти в школу, поэтому звездная мама похвасталась достижения 18-летнего Ильи. Сын ведущей от первого брака поступил в престижный вуз в США – Мерилендский университет.

Незадолго до дня рождения певицы, которое она праздновала 27 августа, с ютуба исчезли все ее клипы за последние три года. В СМИ поговаривали, что видео удалил экс-продюсер Джамалы – Игорь Тарнопольский.

Первые несколько дней после огласки в прессе победительница Евровидению-2016 отказывалась комментировать скандал, а впоследствии подтвердила слухи. Как стало известно, Джамала в июне разорвала сотрудничество с продюсером и полностью сменила менеджмент, тем самым потеряв доступ к собственному ютуб-каналу.

Вслед за Джамалой ситуацию прокомментировал экс-продюсер. Певицу он обвинил в шантаже, манипуляциях и неожиданном расторжении контракта. Игорь Тарнопольский заверил, что не удалял клипы артистки. Видео Джа якобы исчезли с ютуба из-за верификации авторов, а он лично делает все возможное, чтобы их восстановить.

Джамала с экс-продюсером / Фото из инстаграма Игоря

Открытие Венецианского кинофестиваля 2021

В среду, 1 сентября, на острове Лидо стартовал 78-й Венецианский международный кинофестиваль – один из самых престижных и старейших киноивентов мира. Он продлится до 11 сентября.

Фильмом-открытием кинофестиваля стала лента "Параллельные матери" с Пенелопой Круз в главной роли. В программу вошли фантастическая драма "Дюна", историческая картина "Последняя дуэль" и много других интересных фильмов.

с Пенелопой Круз в главной роли. В программу вошли фантастическая драма историческая картина и много других интересных фильмов. На Венецианском кинофестивале впервые представят три украинских фильма – "Блик" Валентина Васяновича, "Носорог" Олега Сенцова и "Цензорка" Петера Керекеша.

На красной дорожке масштабного киномероприятия появились множество именитых актеров и голливудских красавиц. Роскошные образы от премиальных брендов на красной дорожке показали: