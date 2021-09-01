Бывшая участница группы "НеАнгелы" несмотря на развод много времени проводит с экс-мужем. Вместе с Эдгаром Каминским звезда побывала на первом звонке старшего сына Леона.

К теме Слезы переходят в истерический смех, – Маша Ефросинина эмоционально отвела сына в первый класс

Слава Каминская с экс-мужем повела сына в школу

Исполнительница и пластический хирург взяли с собой и младшую дочь Лауру, которой сейчас 5 лет. Вероятно, девочка пойдет в первый класс в следующем году.

Впервые повести 6-летнего Леона в школу выразили желание и бабушки мальчика, которые сделали с внуками милое фото.



Дети Славы Каминской с бабушками / Фото с инстаграма звезды

Для линейки Эдгар Каминский выбрал серый костюм и голубую рубашку, а новоиспеченный школьник Леон – полосатый черный костюм. Лаура взамен появилась в красивых брюках и жакете цвета фуксии.

Слава Каминская призналась, что волновалась, когда проводила сына в первый класс. Похожие чувства у нее были тогда, когда повела детей в сад.

Гордо в полном составе провели Лео в первый класс. Папины гены, конечно, держат меня в полном покое за успешность нашего не по годам мудрого сына, поэтому в целом, мама счастлива,

– поделилась певица.



Слава Каминская с бывшим мужем и детьми / Фото с инстаграма звезды



Первоклассник Леон / Фото с инстаграма звезды

Образ Славы Каминской

На линейку сына артистка пришла в трендовом образе. Она, так же, как и остальные члены семьи, надела стильный костюм. Нежно-розовые брюки и жакет дополняла белая футболка с принтом, серьги и подвески на шее, а также солнцезащитные очки с круглой оправой.

Слава Каминская соединила наряд с белыми кроссовками. Она распустила и выпрямила волосы, а на лице сделала макияж. Звезда подчеркнула глаза тенями, а губы накрасила нюдовой помадой.



Слава Каминская с дочерью / Фото с инстаграма звезды

Текст публикации Славы Каминской

Птичка в клетке.

Гордо в полном составе провели Лео в первый класс. Папины гены, конечно, держат меня в полном покое за успешность нашего не по годам мудрого сына, поэтому в целом, мама счастлива.

Хоть и было не по-детски волнующее, в последний раз я чувствовала похожие чувства, когда мы вели детей в садик, а потом прятались в кустах, наблюдая. В общем, счастливого пути, наш прекрасный мальчик.