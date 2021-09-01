1 сентября 2021 года – счастливый и эмоциональный день для многих родителей, которые впервые ведут детей в школу. Своих потомков в первый класс отвели звездные родители – в частности, телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина.

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Маша Ефросинина повела сына в школу

В первый класс пошел сын Маши Ефросининой и Тимура Хромаева – Александр. Родители вместе пришли в школу, чтобы поддержать мальчика. Праздник был очень эмоциональным для звездной мамы – она ​​не смогла сдержать слез.

Маша Ефросинина призналась, что когда вела сына в первый класс, волновалась гораздо больше, чем когда в школу шла старшая дочь Нана.

Слезы переходят в истерический смех и обратно! Нервы на пределе!

– поделилась ведущая.

Стресса добавило еще и то, что из-за занятости звезда вовсе не подготовила сына к школе. К тому же Александру не подошла ни одна новая пара обуви.

Добавим, что по информации СМИ, сын Маши Ефросининой будет учиться в элитной Новопечерской школе, где учатся также дети Зеленских. За образование сына ведущая якобы должна заплатить 12 850 долларов в год – более 347 тысяч гривен.



Маша Ефросинина с мужем и сыном в День знаний 2021 / Фото из инстаграма ведущей



Маша Ефросинина с сыном в День знаний 2021 / Фото из инстаграма ведущей



​Маша Ефросинина с сыном в День знаний 2021 / Фото из инстаграма ведущей

Реакция сети

Юлия Санина поддержала подругу и рассказала о своих эмоциях от праздника: "Поздравляю, все будет круто, а сменная обувь – не главное. Я тоже в истерике ночью все отпаривала". Поклонники знаменитости также делятся впечатлениями от фото и желают удачи новоиспеченному школьнику.

"Саша выше всех! Поздравляем!";

"Поздравляем Сашу";

"Это так мило";

"Как это знакомо. Успешного полета в страну знаний";

"Поздравляем! Пусть обучение приносит только радость".

Текст публикации Маши Ефросининой

Наш с Тимуром Хромаевым второй первый класс! Чувства более острые и осознанные! Слезы переходят в истерический смех и обратно! Нервы на пределе! Утром обнаружила, что пиджак сыну не отпарила, штаны не подшила, сменку не собрала (с этой занятостью). В три новых пары туфель не влез – ну, ни разу же не надел, а уже маленькие... Тимур смеется, Саню волнует, когда его уже заберут! Стресс, короче...