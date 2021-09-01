Новость об исчезновении всех клипов Джамалы за последние три года быстро разлетелась в сети. Долгое время сама украинская певица не давала никаких комментариев, чем только увеличивала количество слухов.

Обратите внимание Экс-продюсер Джамалы удалил с YouTube все ее новые клипы, – СМИ

Джамала прокомментировала исчезновение клипов

В конце концов звезда опубликовала краткий ответ на вопросы от поклонников в инстаграм-сторис. Она заявила, что не работает с бывшим продюсером Игорем Тарнопольским, хотя и не опровергла слухов о том, что именно он виноват в удалении клипов.

Джамала добавила, что вместе с командой работает над тем, чтобы вернуть все на свои места.

У меня только один ответ на все ваши вопросы. Уже три месяца я не сотрудничаю с Игорем Тарнопольским и полностью сменила менеджмент. Сейчас ключи от ютуб-канала Jamala мне не принадлежат, но я с командой работаю над их восстановлением,

– объяснила Джамала.



Джамала о скандале / Фото с инстаграм-сторис

Что известно об исчезновении клипов Джамалы