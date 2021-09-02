Почти все клипы Джамалы исчезли с ютуба после того, как завершилось ее 11-летнее сотрудничество с продюсером Игорем Тарнопольским. По сети ходят слухи, что именно он причастен к удалению видеоработ исполнительницы.

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Джамала объяснила, что сейчас она не имеет доступа к своему ютуб-каналу. Певица вместе с новой командой работают над тем, чтобы исправить это.

Игорь Тарнопольский о сотрудничестве с Джамалой

Продюсер рассказал, что Джамала сообщила ему о разрыве сотрудничества лично, в присутствии мужа. Однако причины такого решения не назвала: "Через некоторое время мои контакты на официальных ресурсах певицы заменили. Сейчас у Джамалы новый менеджмент, который, как я понимаю, пытается разобраться в работе музыкальной индустрии".

Тарнопольский отметил, что закрыть дверь гораздо проще, чем закрыть все дела и обязательства по контрактам.

Манипуляция и шантаж в публичной сфере – это непрофессионально, поскольку все стороны знают варианты решения ситуации, в которой мы все оказались,

– добавил продюсер.

Отметим, Игорь Тарнопольский работал с Джамалой в течение 11 лет. Он продюсировал все ее синглы, альбомы, подбирал команды, помогал во время отборов на Евровидение. Мужчина признался, что все эти годы длился непрерывный процесс трансформации и поиска, было много усилий и веры в Джа.

Эти 11 лет – самый важный отрезок моей жизни и карьеры, я полностью посвятил себя проекту и никогда не причиню ему вреда. Преданность до последнего дня и только положительные воспоминания,

– сказал Игорь.