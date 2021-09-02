Почти все клипы Джамалы исчезли с ютуба после того, как завершилось ее 11-летнее сотрудничество с продюсером Игорем Тарнопольским. По сети ходят слухи, что именно он причастен к удалению видеоработ исполнительницы.
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Джамала объяснила, что сейчас она не имеет доступа к своему ютуб-каналу. Певица вместе с новой командой работают над тем, чтобы исправить это.
Игорь Тарнопольский о сотрудничестве с Джамалой
Продюсер рассказал, что Джамала сообщила ему о разрыве сотрудничества лично, в присутствии мужа. Однако причины такого решения не назвала: "Через некоторое время мои контакты на официальных ресурсах певицы заменили. Сейчас у Джамалы новый менеджмент, который, как я понимаю, пытается разобраться в работе музыкальной индустрии".
Тарнопольский отметил, что закрыть дверь гораздо проще, чем закрыть все дела и обязательства по контрактам.
Манипуляция и шантаж в публичной сфере – это непрофессионально, поскольку все стороны знают варианты решения ситуации, в которой мы все оказались,
– добавил продюсер.
Отметим, Игорь Тарнопольский работал с Джамалой в течение 11 лет. Он продюсировал все ее синглы, альбомы, подбирал команды, помогал во время отборов на Евровидение. Мужчина признался, что все эти годы длился непрерывный процесс трансформации и поиска, было много усилий и веры в Джа.
Эти 11 лет – самый важный отрезок моей жизни и карьеры, я полностью посвятил себя проекту и никогда не причиню ему вреда. Преданность до последнего дня и только положительные воспоминания,
– сказал Игорь.
Игорь Тарнопольский с Джамалой / Фото из инстаграма продюсера
Игорь Тарнопольский об исчезновении клипов
Продюсер пояснил, что были ограничены права доступа к клипам через верификацию авторов. Сейчас делают все возможное для того, чтобы восстановить клипы.
Также Тарнопольский добавил, что права на песни и клипы певицы принадлежат Enjoy! Records, но никто не будет удалять их с цифровых платформ. Джамала в дальнейшем может продолжать исполнять свои хиты.
По желанию она всегда может выкупить свои права и самостоятельно заниматься карьерой, о чем артистке известно. Однако Джамала избегает прямых переговоров с Тарнопольским даже в присутствии посредника.
Пока сама исполнительница эту ситуацию не прокомментировала и бывшему продюсеру не ответила.