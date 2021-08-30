На днях сын Кати Осадчей от первого брака пел в дуэте с Настей Каменских. После вечеринки ко дню рождения Юрия Горбунова юноша улетел в США. Сейчас он осматривает территорию своего вуза – крупнейшего университета в штате Мэриленд.

К теме Катя Осадчая показала сына от первого брака: редкие кадры

О достижениях первенца – вступление в Мерилендский университет – телеведущая рассказала в инстаграм-сторис. Она опубликовала фото Ильи на фоне главного корпуса и заявила, что гордится им.

Илья! Моя гордость,
– лаконично подписала Катя Осадчая.

Син Каті Осадчої від першого шлюбу біля університету у США

Сын Кати Осадчей от первого брака у университета в США / Фото из инстаграма ведущей

Неудивительно, что сын Осадчей от бизнесмена Олега Полищука будет учиться за границей. В июне этого года он окончил Международную школу Kyiv International School, обучение в которой проводилось на английском языке. После получения среднего образования по американскому стандарту Илья отправился в США.

Стоит заметить, что Катя Осадчая – не единственная звезда украинского шоу-биза, которая отправила своего ребенка учиться за границу:

  • 12 – летний сын попдивы Тины Кароль учится в Великобритании-в одной из самых престижных школ Лондона. За один учебный год сына певица платит около миллиона гривен;
  • 17-летняя дочь Маши Ефросининой получает образование в Канаде. Нана самостоятельно приняла решение заканчивать 11 и 12 классы в канадском колледже.