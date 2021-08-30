На днях сын Кати Осадчей от первого брака пел в дуэте с Настей Каменских. После вечеринки ко дню рождения Юрия Горбунова юноша улетел в США. Сейчас он осматривает территорию своего вуза – крупнейшего университета в штате Мэриленд.

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О достижениях первенца – вступление в Мерилендский университет – телеведущая рассказала в инстаграм-сторис. Она опубликовала фото Ильи на фоне главного корпуса и заявила, что гордится им.

Илья! Моя гордость,

– лаконично подписала Катя Осадчая.

Сын Кати Осадчей от первого брака у университета в США / Фото из инстаграма ведущей

Неудивительно, что сын Осадчей от бизнесмена Олега Полищука будет учиться за границей. В июне этого года он окончил Международную школу Kyiv International School, обучение в которой проводилось на английском языке. После получения среднего образования по американскому стандарту Илья отправился в США.

Первенец Кати Осадчей воплотил свою мечту. По словам его дедушки, Илья много лет готовился к поступлению в США, где хотел получить образование программиста.

Стоит заметить, что Катя Осадчая – не единственная звезда украинского шоу-биза, которая отправила своего ребенка учиться за границу: