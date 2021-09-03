Олена Зеленська у США

У ніч на 31 серпня президентське подружжя прибуло до Вашингтона задля зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом. У рамках офіційного візиту у США перша леді України Олена Зеленська здійснила низку робочих зустрічей і продемонструвала кілька бездоганних образів.

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На трапі літака вона постала у трендовому костюмі блакитно-бірюзового кольору – штанах прямого крою та двобортному жакеті з блискучими ґудзиками.

На відкритті першого україномовного аудіогіда у США Олена Зеленська з'явилась в елегантній сукні темно-синього кольору з прикритими плечима.

З жінками-лідерками Power women перша леді України зустрілась у стриманому чорному костюмі з білим комірцем.

На відкриття "Українського дому" у Вашингтоні вона прийшла з чоловіком Володимиром Зеленським і продемонструвала вишуканий аутфіт у білому костюмі – спідниці за коліно та приталеному жакеті.

Для зустрічі з керівництвом Департаменту Стенфордського університету з питань різноманіття та рівних можливостей дружина президента обрала стильний костюм сіро-зеленого кольору – піджак на ґудзики та вкорочені штани.

Олена і Володимир Зеленські з офіційним візитом у США / Фото з інстаграму першої леді України

Олена Зеленська з офіційним візитом у США / Фото з інстаграму першої леді України

Два дні тому, 1 вересня, стартував новий навчальний рік. Частина зіркових дітей повернулась за шкільні парти, а інші – сіли за них вперше. Цьогоріч чимало співаків, ведучих, гумористів і дизайнерів повели нащадків у перший клас:

артистка Оля Цибульська влаштувала сина Нестора у приватну школу, в якій викладають англійською мовою;

влаштувала сина Нестора у приватну школу, в якій викладають англійською мовою; сина Монатіка – Платон і Данило – пішли до школи в костюмах супергероїв;

– Платон і Данило – пішли до школи в костюмах супергероїв; телезірка Маша Єфросиніна зі сльозами та істеричним сміхом відправляла 7-річного Олександра у перший клас, адже забула підготувати його до шкільної лінійки – не відпарила піджак, не підшила штани, не поклала змінне взуття;

Маша Єфросиніна з сином на Дні знань / Фото з інстаграму ведучої

доньки гумористів Юрія Ткача та Євгена Кошового – Ліза та Серафима – пішли у приватну школу, навчання в якій коштує 16 тисяч гривень на місяць;

та – Ліза та Серафима – пішли у приватну школу, навчання в якій коштує 16 тисяч гривень на місяць; модельєр Андре Тан разом з ексдружиною Аліною Харченко відвід 6-річну Софію у перший клас, одягнувши дівчинку у шкільну форму власного дизайну;

разом з ексдружиною Аліною Харченко відвід 6-річну Софію у перший клас, одягнувши дівчинку у шкільну форму власного дизайну; колишня учасниця "НеАнгелів" Слава Камінська відправила до школи сина Леона, а компанію на Дні знань їй склав ексчоловік Едгар.

Додамо, сину Каті Осадчої від Юрія Горбунова зарано йти до школи, тому зіркова матуся похизувалася досягнення 18-річного Іллі. Син ведучої від першого шлюбу вступив у престижний виш у США – Мерілендський університет.

Скандал з кліпами Джамали

Незадовго до дня народження співачки, яке вона святкувала 27 серпня, з ютубу зникли всі її кліпи за останні три роки. У ЗМІ подейкували, що відео видалив експродюсер Джамали – Ігор Тарнопольський.

Перші кілька днів після розголосу в пресі переможниця Євробаченя-2016 відмовлялась коментувати скандал, а згодом підтвердила чутки. Як стало відомо, Джамала у червні розірвала співпрацю з продюсером і повністю змінила менеджмент, тим самим втративши доступ до власного ютуб-каналу.

Слідом за Джамалою ситуацію прокоментував експродюсер. Співачку він звинуватив у шантажі, маніпуляціях і несподіваному розірванні контракту. Ігор Тарнопольський запевнив, що не видаляв кліпи артистки. Відео Джа нібито зникли з ютубу через верифікацію авторів, а він особисто робить усе можливе, щоб їх відновити.

Джамала з експродюсером / Фото з інстаграму Ігоря

Відкриття Венеційського кінофестивалю 2021

У середу, 1 вересня, на острові Лідо стартував 78-й Венеційський міжнародний кінофестиваль – один з найпрестижніших і найстаріших кіноівентів світу. Він триватиме до 11 вересня.

Фільмом-відкриттям кінофестивалю стала стрічка "Паралельні матері" з Пенелопою Круз у головній ролі. До програми увійшли фантастична драма "Дюна" , історична картина "Остання дуель" та багато інших цікавих фільмів.

з Пенелопою Круз у головній ролі. До програми увійшли фантастична драма , історична картина та багато інших цікавих фільмів. На Венеційському кінофестивалі вперше представлять три українські фільми – "Відблиск" Валентина Васяновича, "Носоріг" Олега Сенцова та "Цензорка" Петера Керекеша.

На червоній доріжці масштабного кінозаходу з'явились безліч іменитих акторів і голлівудських красунь. Розкішні образи від преміальних брендів на червоному хіднику показали: