Олена Зеленська у США
У ніч на 31 серпня президентське подружжя прибуло до Вашингтона задля зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом. У рамках офіційного візиту у США перша леді України Олена Зеленська здійснила низку робочих зустрічей і продемонструвала кілька бездоганних образів.
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- На трапі літака вона постала у трендовому костюмі блакитно-бірюзового кольору – штанах прямого крою та двобортному жакеті з блискучими ґудзиками.
- На відкритті першого україномовного аудіогіда у США Олена Зеленська з'явилась в елегантній сукні темно-синього кольору з прикритими плечима.
- З жінками-лідерками Power women перша леді України зустрілась у стриманому чорному костюмі з білим комірцем.
- На відкриття "Українського дому" у Вашингтоні вона прийшла з чоловіком Володимиром Зеленським і продемонструвала вишуканий аутфіт у білому костюмі – спідниці за коліно та приталеному жакеті.
- Для зустрічі з керівництвом Департаменту Стенфордського університету з питань різноманіття та рівних можливостей дружина президента обрала стильний костюм сіро-зеленого кольору – піджак на ґудзики та вкорочені штани.
Олена і Володимир Зеленські з офіційним візитом у США / Фото з інстаграму першої леді України
Олена Зеленська з офіційним візитом у США / Фото з інстаграму першої леді України
Зіркові батьки відвели дітей до школи
Два дні тому, 1 вересня, стартував новий навчальний рік. Частина зіркових дітей повернулась за шкільні парти, а інші – сіли за них вперше. Цьогоріч чимало співаків, ведучих, гумористів і дизайнерів повели нащадків у перший клас:
- артистка Оля Цибульська влаштувала сина Нестора у приватну школу, в якій викладають англійською мовою;
- сина Монатіка – Платон і Данило – пішли до школи в костюмах супергероїв;
- телезірка Маша Єфросиніна зі сльозами та істеричним сміхом відправляла 7-річного Олександра у перший клас, адже забула підготувати його до шкільної лінійки – не відпарила піджак, не підшила штани, не поклала змінне взуття;
Маша Єфросиніна з сином на Дні знань / Фото з інстаграму ведучої
- доньки гумористів Юрія Ткача та Євгена Кошового – Ліза та Серафима – пішли у приватну школу, навчання в якій коштує 16 тисяч гривень на місяць;
- модельєр Андре Тан разом з ексдружиною Аліною Харченко відвід 6-річну Софію у перший клас, одягнувши дівчинку у шкільну форму власного дизайну;
- колишня учасниця "НеАнгелів" Слава Камінська відправила до школи сина Леона, а компанію на Дні знань їй склав ексчоловік Едгар.
Скандал з кліпами Джамали
Незадовго до дня народження співачки, яке вона святкувала 27 серпня, з ютубу зникли всі її кліпи за останні три роки. У ЗМІ подейкували, що відео видалив експродюсер Джамали – Ігор Тарнопольський.
Перші кілька днів після розголосу в пресі переможниця Євробаченя-2016 відмовлялась коментувати скандал, а згодом підтвердила чутки. Як стало відомо, Джамала у червні розірвала співпрацю з продюсером і повністю змінила менеджмент, тим самим втративши доступ до власного ютуб-каналу.
Слідом за Джамалою ситуацію прокоментував експродюсер. Співачку він звинуватив у шантажі, маніпуляціях і несподіваному розірванні контракту. Ігор Тарнопольський запевнив, що не видаляв кліпи артистки. Відео Джа нібито зникли з ютубу через верифікацію авторів, а він особисто робить усе можливе, щоб їх відновити.
Джамала з експродюсером / Фото з інстаграму Ігоря
Відкриття Венеційського кінофестивалю 2021
У середу, 1 вересня, на острові Лідо стартував 78-й Венеційський міжнародний кінофестиваль – один з найпрестижніших і найстаріших кіноівентів світу. Він триватиме до 11 вересня.
- Фільмом-відкриттям кінофестивалю стала стрічка "Паралельні матері" з Пенелопою Круз у головній ролі. До програми увійшли фантастична драма "Дюна", історична картина "Остання дуель" та багато інших цікавих фільмів.
- На Венеційському кінофестивалі вперше представлять три українські фільми – "Відблиск" Валентина Васяновича, "Носоріг" Олега Сенцова та "Цензорка" Петера Керекеша.
На червоній доріжці масштабного кінозаходу з'явились безліч іменитих акторів і голлівудських красунь. Розкішні образи від преміальних брендів на червоному хіднику показали:
- Пенелопа Крус в Chanel Haute Couture;
- Амелія та Елайза Спенсер в Alberta Feretti;
- Б'янка Балті в Dolce&Gabbana;
- Анна Делло Руссо в Ermanno Scervino;
- Грета Ферро в Armani Privé;
- Барбара Палвін в Armani Privé;
- Джорджина Родрігес в Ermanno Scervino;
- Сара Сампайо в Armani Privé.