Семья Ткачей не стала отдавать единственную дочь в государственную школу. Как пояснила жена комика Виктория, причиной этому стал огромный поток детей. По ее мнению, из-за большого количества учеников в классах учителя не смогут качественно преподавать каждому из них.

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В первом классе Лизы только 16 учеников. Таких классов на параллели три. Кроме этого, в школе круглосуточная охрана и хорошее питание. За такие условия Юрий Ткач ежемесячно будет платить 16 тысяч гривен. В год – 144 тысячи гривен.

Они закупают все товары, которые нужны для обучения – ручки, тетради. Мы приходим в школу с формой и рюкзаком. Там отличное питание, охрана 24/7,

– пояснила Виктория Ткач.

К слову, в частном учебном заведении нет школьной формы. Детям дают свободу самовыражения даже в одежде.

"Строгой школьной формы у нас нет. Как сказал нам директор, это их свобода выбора, они могут ходить так, как им будет комфортно и удобно", – добавила жена Юрия Ткача.

Дочь Юрия Ткача / Фото из инстаграма юмориста

Добавим, Лиза Ткач будет учиться в одном классе с лучшей подругой – младшей дочерью Евгения Кошевого Серафимой. Оба комика вели дочерей в первый класс. От них не отстали и другие звездные родители, которые засветились на школьных линейках в День знаний 2021.