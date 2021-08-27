Итоги недели: пышное празднование Дня Независимости, отцовство Вакарчука и отбор на Оскар

На прошлой неделе вся Украина праздновала 30 годовщину Независимости. В столице и в других городах Украины проводились массовые мероприятия, а знаменитости получали награды. Также известно, что Святослав Вакарчук впервые стал отцом, а у юного победителя "Голоса страны" 10 сезона Романа Сасанчина скоро родится ребенок.

День Независимости 2021

В этом году празднование годовщины независимости было грандиозным! Множество концертов, награждение звезд, приезд актеров Голливуда и многое другое. О самом интересном узнавайте дальше.

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Стоит добавить, что не менее поразительным событием стал приезд американской актрисы Кэтрин Винник (Екатерины Винницкой). Женщина родилась в Канаде в семье украинских эмигрантов из Тернопольщины и Львовщины, и до 8 лет разговаривала только на украинском языке. Впоследствии она начала свою карьеру в Голливуде. Там она и получила свою главную роль в сериале "Викинги", после чего стала всемирно известной.

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На ее инстаграм-аккаунт подписаны 5,4 миллиона пользователей, и именно там звезда оповестила о своем приезде на родину вместе с родителями, которые праздновали "золотую" свадьбу. Женщина побывала на Львовщине, а также посетила ряд культурных мероприятий в Киеве по случаю Дня Независимости.



Кэтрин Винник возле Андреевской церкви в Киеве / Скриншот из инстаграма актрисы

Что интересно, с Днем Независимости поздравила свою родную страну и другая голливудская звезда – Иванна Сахно. 23-летняя актриса с 13 лет училась в Канаде, где впоследствии тоже перебралась в США, чтобы построить свою кинокарьеру. Сейчас девушка находится во Франции на съемках, впрочем, не забыла в сети опубликовать видео, где поздравляет земляков с праздником.

Кайли Дженнер во второй раз беременна

Сейчас светская львица не подтверждает информацию, впрочем, иностранные СМИ убеждены, что Кайли ожидает появления второго малыша от своего бойфренда Трэвиса Скотта. У них уже есть 3-летняя дочь Сторми, впрочем, звезда хотела как можно быстрее родить братика или сестренку девочке, потому что у самой есть почти сверстница-сестра Кендалл Дженнер. Кайли признавалась, что очень близка с сестрой, поэтому желает того же своей дочери.

Действительно ли владелица бьюти-империи беременна – неизвестно, поскольку ни Кайли, ни Трэвис, ни их большая семья Кардашян-Дженнер ничего не комментируют, а сама Кайли публикует в сети фото без всяких изменений в фигуре.



Кайли Дженнер с Тревисом Скоттом и дочкой / Фото из инстаграма Кайли

Святослав Вакарчук стал отцом

Звездный бэйби-бум продолжается, и еще на одного счастливого папу стало больше! Для всех стало неожиданностью то, что у лидера группы "Океана Эльзы" в 46-летнем возрасте родился сын! По разным источникам, матерью первенца стала женщина, работающая в команде Вакарчука. Вероятно, ее зовут Евгения. Также сообщали, что она находилась в команде одной из киевских студий, которая занимается съемками реклам, клипов и других роликов.

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Своего сына Святослав назвал в честь покойного отца Ивана Вакарчука. Сейчас мужчина и его возлюбленная не сообщают никаких деталей относительно ребенка. Ранее Вакарчук рассказывал, что порвал отношения с гражданской женой Лялей Фонаревой, с которой прожил 20 лет.

Зои Кравиц развелась и закрутила новый роман

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц, похоже, начала новую главу жизни, однако уже с другим мужчиной. 32-летняя актриса объявила о разводе с Карлом Гусманом 8 месяцев назад и на этой неделе наконец завершила бракоразводный процесс.



Кадр со свадьбы Зои Кравиц и Карла Глусмана / Фото из инстаграма Зои Кравиц

В то же время она завела роман с другим холостяком – Ченнингом Татумом, с которым работает над фильмом Pussy Island, где она впервые выступила режиссером, а он – главным героем. Пара проводит много времени вместе, впрочем, неизвестно, есть ли между ними серьезные отношения. Лишь недавно Татум встречался с Джесси Джей, а в 2019 году расторг брак с Дженной Деван. Возможно, неудачный предыдущий опыт в отношениях их еще больше объединит и поможет создать новый прочный союз.

Роман Сасанчин станет отцом

Звезда вокального шоу "Голос страны" 10 сезон совсем скоро станет отцом первенца. 19-летний парень всего несколько месяцев назад сделал предложение своей возлюбленной Иванне, которая старше его на несколько лет, а уже сейчас они подтвердили новый статус. Пара ожидает ребенка. Недавно невеста Романа намекала, что станет матерью, но лишь 26 августа они объявили об этом миру.

Ранее пара признавалась, что не планирует пышной свадьбы, поскольку считает это пустой тратой средств. А новые хлопоты с появлением малыша, вероятно, лишь подтвердили их решение. Сейчас Роман раздумывает над тем, чтобы переехать жить в Чортков, откуда его девушка, ведь в Киеве его жизнь не сложилась – ремонт квартиры, которую ему подарили на вокальном проекте, обходится слишком дорого, поэтому пока все встало на паузу.

В Украине выбирают фильм на Оскар-2022

Один из самых интересных этапов в современном кинематографе – это отбор фильмов на знаменитую премию Оскар. Ежегодно каждая страна выбирает фильм-претендента в номинации "Международный фильм на иностранном языке". Оскаровский комитет уже начал прием заявок на участие национальных фильмов. Процесс продлится до 8 сентября, а каким будет результат нацотбора – узнаем 24 сентября. Для отбора существует несколько главных параметров, которых следует придерживаться съемочным командам.

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Стоит добавить, что 94-я церемония вручения премии Оскар состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе. Наши фильмы часто попадали в "короткие" или "длинные" списки номинантов, но до главной номинации Оскар так и не доходили. Стоит надеяться, что в этом году Украине повезет.