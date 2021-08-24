К 30-летию Независимости Украины Офис Президента организовал главное праздничное шоу на НСКА "Олимпийский", которое получило название "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны". В этом праздничном концерте принимают участие более 30 известных украинских исполнителей и групп.
К слову "Корректно отказались": кто из звезд не будет выступать на концерте ко Дню независимости
Известно, что концерт является благотворительным и все средства, изъятые из него, пойдут на развитие Центра современного искусства – музея Ивана Марчука.
Праздничный концерт ко Дню Независимости на НСКА "Олимпийский": смотреть онлайн
На сцене главной арены страны можно будет увидеть не только безупречное шоу и хореографию, но и выступления таких эстрадных звезд:
- Сергей Бабкин
- Ирина Билык
- Олег Винник
- братья Гадюкины
- Валентин Дитюк
- Тина Кароль
- Нина Матвиенко
- Арсен Mирзоян
- Наталья Могилевская
- Людмила Монастырская
- Океан Эльзы
- Виктор Павлик
- Тарас Петриненко
- Оля Полякова
- Александр Пономарев
- Потап
- София Ротару
- Руслана
- СКАЙ
- СКРЯБИН
- Кристина Соловей
- BRUTTO
- DOROFEEVA
- DZIDZIO
- JAMALA
- KAZKA
- MONATIK
- MOZGI
- Go_A
- TAYANNA
- VERKA SERDUCHKA
- Киевский симфонический оркестр
- Национальный академический ансамбль имени Павла Вирского
Интересно, что выступить на концерте ко Дню Независимости Украины пригласили певицу Софию Ротару, которая не пренебрегает давать шоу в стране-агрессоре – России. Как раз перед торжественными празднествами, гастролерша Ротару давала концерт на открытии "Новой волны" в Сочи.