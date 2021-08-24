К 30-летию Независимости Украины Офис Президента организовал главное праздничное шоу на НСКА "Олимпийский", которое получило название "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны". В этом праздничном концерте принимают участие более 30 известных украинских исполнителей и групп.

К слову "Корректно отказались": кто из звезд не будет выступать на концерте ко Дню независимости

Известно, что концерт является благотворительным и все средства, изъятые из него, пойдут на развитие Центра современного искусства – музея Ивана Марчука.

Праздничный концерт ко Дню Независимости на НСКА "Олимпийский": смотреть онлайн

На сцене главной арены страны можно будет увидеть не только безупречное шоу и хореографию, но и выступления таких эстрадных звезд:

Сергей Бабкин

Ирина Билык

Олег Винник

братья Гадюкины

Валентин Дитюк

Тина Кароль

Нина Матвиенко

Арсен Mирзоян

Наталья Могилевская

Людмила Монастырская

Океан Эльзы

Виктор Павлик

Тарас Петриненко

Оля Полякова

Александр Пономарев

Потап

София Ротару

Руслана

СКАЙ

СКРЯБИН

Кристина Соловей

BRUTTO

DOROFEEVA

DZIDZIO

JAMALA

KAZKA

MONATIK

MOZGI

Go_A

TAYANNA

VERKA SERDUCHKA

Киевский симфонический оркестр

Национальный академический ансамбль имени Павла Вирского

Интересно, что выступить на концерте ко Дню Независимости Украины пригласили певицу Софию Ротару, которая не пренебрегает давать шоу в стране-агрессоре – России. Как раз перед торжественными празднествами, гастролерша Ротару давала концерт на открытии "Новой волны" в Сочи.