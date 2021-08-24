К 30-летию Независимости Украины Офис Президента организовал главное праздничное шоу на НСКА "Олимпийский", которое получило название "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны". В этом праздничном концерте принимают участие более 30 известных украинских исполнителей и групп.

К слову "Корректно отказались": кто из звезд не будет выступать на концерте ко Дню независимости

Известно, что концерт является благотворительным и все средства, изъятые из него, пойдут на развитие Центра современного искусства – музея Ивана Марчука.

Праздничный концерт ко Дню Независимости на НСКА "Олимпийский": смотреть онлайн

На сцене главной арены страны можно будет увидеть не только безупречное шоу и хореографию, но и выступления таких эстрадных звезд:

  • Сергей Бабкин
  • Ирина Билык
  • Олег Винник
  • братья Гадюкины
  • Валентин Дитюк
  • Тина Кароль
  • Нина Матвиенко
  • Арсен Mирзоян
  • Наталья Могилевская
  • Людмила Монастырская
  • Океан Эльзы
  • Виктор Павлик
  • Тарас Петриненко
  • Оля Полякова
  • Александр Пономарев
  • Потап
  • София Ротару
  • Руслана
  • СКАЙ
  • СКРЯБИН
  • Кристина Соловей
  • BRUTTO
  • DOROFEEVA
  • DZIDZIO
  • JAMALA
  • KAZKA
  • MONATIK
  • MOZGI
  • Go_A
  • TAYANNA
  • VERKA SERDUCHKA
  • Киевский симфонический оркестр
  • Национальный академический ансамбль имени Павла Вирского

Интересно, что выступить на концерте ко Дню Независимости Украины пригласили певицу Софию Ротару, которая не пренебрегает давать шоу в стране-агрессоре – России. Как раз перед торжественными празднествами, гастролерша Ротару давала концерт на открытии "Новой волны" в Сочи.