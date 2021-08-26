Американская знаменитость Кайли Дженнер и исполнитель Трэвис Скотт скоро станут родителями второй раз, по информации иностранных изданий. Источники, близкие к паре, сообщили новые детали беременности модели и предпринимательницы.
Не пропустите Кайли Дженнер второй раз беременна, – СМИ
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт давно хотели снова стать родителями
Для звездных родителей было важно, чтобы у их первой общей дочери Сторми был братик или сестренка. Кайли Дженнер якобы хотела, чтобы разница в возрасте между ее детьми была небольшой. Она почти год пыталась забеременеть.
Она с Тревисом много месяцев пыталась зачать ребенка. Кайли хотела, чтобы у ее детей была маленькая разница в возрасте, потому что она сама очень близка с Кендалл. Поэтому она хотела того же для Сторми,
– рассказал источник.
Кайли Дженнер никогда не скрывала, что хотела бы иметь большую семью и много детей. Она признавала, что беременность – это непростой период, но в то же время рассказывала, что хотела бы снова стать мамой. Но Кайли никогда не признавалась, когда именно хотела бы родить второго ребенка.
Кайли Дженнер с дочкой Сторми / Фото из инстаграма Кайли Дженнер
Вторая беременность Кайли Дженнер
- Неделю назад, 20 августа, стало известно, что знаменитость во второй раз станет мамой. Она забеременела от рэпера Трэвиса Скотта, с которым недавно возобновила романтические отношения.
- Семья Кайли Дженнер якобы уже знает радостную новость. Однако пока никто из них не дает официальных комментариев.
- Поклонники подозревают, что модель продемонстрирует свое особое состояние на Met Gala. Мероприятие состоится 13 сентября.