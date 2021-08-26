23-летняя звезда оставила в своем инстаграме красноречивое видео, на котором нюхает желто-голубые цветы на кухне и трижды восклицает "Слава Украине!".

Интересно День Независимости 2021: как звезды поздравили украинцев с праздником

Я работала в День Независимости и была оффлайн, но целый день отмечала нашу независимость в сердце и громкими возгласами на улицах Франции между желто-голубых цветов. С Днем Независимости, Украина! Горжусь быть твоей,

– красноречиво отметила Иванна Сахно.

Реакция сети

Видеоролик изрядно растрогал поклонников Иванны, поэтому они не удержались, чтобы не оставить свои комментарии:

"Это так мило! Героям слава!"

"Да, это заставляет меня плакать счастливыми слезами";

"Героям Слава!!! И мы гордимся, что вы наша!";

"Героям слава";

"Ох, почему украинцы такие замечательные".

Что известно об Иванне Сахно? Девушка родилась в Киеве в семье представителей отечественной киноиндустрии. С детства девушка проводила много времени на съемочной площадке и дебютировала на экранах в 8-летнем возрасте, когда сыграла в развлекательном сериале "Леся+Рома". В 13 лет Иванна Сахно переехала с родителями в Канаду, где училась в школе, не зная английского. После завершения обучения она перебралась в США и завершила курс в институте, где учились Анджелина Джоли и Аль Пачино. Образование помогло Иванне Сахно получить первые роли в малобюджетных лентах, которые и привели ее в большое кино. Теперь ее можно увидеть в таких фильмах, как "Тихоокеанский рубеж", "Дерево из тел", "Забрать назад нельзя", "Шпион, который меня бросил", "Пик страха".

Стоит добавить, что с Днем Независимости в этом году поздравила и другая звезда украинского происхождения – Кэтрин Винник. Она сыграла одну из главных ролей в сериале "Викинги". Звезда родилась в Канаде в семье украинских эмигрантов из Львовщины и Тернопольщины, и до 8 лет разговаривала исключительно на украинском языке, посещала украинскую воскресную школу и "Пласт". Более того – несколько дней назад она приехала с родителями в Украину и посетила ряд мероприятий по случаю 30 годовщины Независимости Украины.

К слову Майдан Независимости, село на Львовщине, Киевская опера: где Кэтрин Винник побывала в Украине