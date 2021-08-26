Информацию о рождении сына в пресс-службе артиста подтвердили. Однако имя матери мальчика решили оставить в секрете.

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В то же время издание со ссылкой сразу на несколько источников сообщает, что первенца музыканту родила 39-летняя продюсер Украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута.

В мае 2021 года на одном из публичных киномероприятий женщину заметили беременной. Кроме того, недавно она просила друзей из Фейсбука помочь найти 2 круглосуточных нянь. Отметим, что у Евгении есть дочь София от первого брака. Однако в просьбе она упоминала о 2 детях.

Кроме этого, женщина опубликовала воспоминание с венком на Ивана Купала, загадочно подписав его: "Мой венок таки доплыл до назначения".

Пока ни Вакарчук, ни Яцуна не дают никаких комментариев. В то же время пресс-служба певца не опровергает информацию о Евгении, однако и не подтверждает ее.

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