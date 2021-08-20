Несколько месяцев назад, в конце мая, победитель "Голоса страны-10" Роман сделал предложение своей девушке, с которой познакомился в 2020 году. Его возлюбленная ответила согласием и теперь пара находится в статусе молодоженов.

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На вопрос поклонников Романа и Иванны, планируют ли они свадьбу, те говорят, что нет, ведь это "бесполезная трата денег". Пока неизвестно, обменялась ли пара обетами в ЗАГСе, или еще только планирует расписку. Впрочем, Иванна решила подогреть слухи насчет поспешного признания – вероятно, она беременна от своего избранника.

Девушка 20 августа оставила в инстаграм-сторис интригующие сообщения, где в одном из них опубликовала изображение с цитатой о беременности, а в другом ответила скромным "эмодзи-сердцем" на вопрос подписчика, ждет ли девушка ребенка.



Невеста Романа Сасанчина, возможно, ждет ребенка / Фото из инстаграм-сторис Иванны



Невеста Романа Сасанчина, возможно, ждет ребенка / Фото из инстаграм-сторис Иванны

Журналисты 24 канала обратились к Иванне за подтверждением или опровержением информации о беременности, впрочем, возлюбленная Сасанчина не спешит раскрывать тайну, но и не отрицает ее.

Мы обязательно все расскажем, когда будем готовы,

– лаконично ответила Иванна.

Добавим, что в новом видеоролике, который девушка оставила в сети, можно увидеть округленный животик, что еще больше подогревает догадки о беременности.



Невеста Романа Сасанчина, возможно, ждет ребенка / Фото из инстаграм-сторис Иванны