Канадская актриса Кэтрин Винник гордится своим украинским происхождением. Следовательно, 30-летие Независимости она праздновала в Киеве. Судя по инстаграм-сторис, в Украину знаменитость прибыла 22 августа, а компанию ей составили родители – Роман и Леся Винницкие. На Родине они отметили золотую свадьбу – 50 лет вместе.

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Кэтрин Винник в Киеве

По приезду в Украину Кэтрин Винник прогулялась по центру Киева. Она побывала на Софийской площади и возле Андреевской церкви, назвав нашу страну красивой.

В тот же день актриса посетила церемонию премии "национальная легенда Украины", где засветила роскошное платье от Prada. За кулисами официального мероприятия она пообщалась с Натальей Могилевской, которая в тот вечер попробовала себя в роли ведущей вместо Кати Осадчей. Поскольку Кэтрин Винник свободно говорит на украинском языке, у звезд сложилась приятная беседа.

23 августа голливудская актриса побывала на саммите первых леди и джентльменов в Софии Киевской, поблагодарив Елену Зеленскую за "вдохновляющее мероприятие". Вечером того же дня Кэтрин Винник стала гостьей гала-концерта в Киевской опере.

В день Независимости она сфотографировалась на Майдане в вышиванке от украинского бренда ETNODIМ, а впоследствии встретилась с киевскими пластунами. Все потому, что в детстве Кэтрин Винник также была участницей скаутской организации.

Кэтрин Винник на Софийской площади / Скриншот из инстаграма актрисы

Кэтрин Винник возле Андреевской церкви / Скриншот из инстаграма актрисы

Кэтрин Винник с Натальей Могилевской / Скриншот из инстаграма актрисы

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Кэтрин Винник на саммите в Киеве / Скриншот из инстаграма актрисы

Кэтрин Винник собралась в Киевскую оперу / Скриншот из инстаграма актрисы

Кэтрин Винник с пластунами в Киеве / Фото с фан-страницы актрисы

Кэтрин Винник на Львовщине

Накануне Дня Независимости голливудская актриса посетила село Борислав на Львовщине. Она показала старенькую, но ухоженную избу, в которой жили ее дедушка и бабушка по отцовской линии до эмиграции в Канаду.

Кэтрин Винник в селе на Львовщине / Скриншот из инстаграм-сторис актрисы

Кэтрин Винник в селе на Львовщине / Скриншот из инстаграм-сторис актрисы

Кэтрин Винник с мамой в селе на Львовщине / Скриншот из инстаграм-сторис актрисы