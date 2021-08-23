Впервые со дня оккупации Крыма российскими военными представители разных стран мира собрались для обсуждения вопроса деоккупации и реинтеграции полуострова.

К теме Джамала получит потрясающий гонорар за выступление на Крымской платформе

Для открытия Крымской платформы организаторы мероприятия пригласили украинскую певицу Джамалу, которая в очередной раз предоставила историю своего народа и отметила, что Крым – это Украина.

Выступление Джамалы на Крымской платформе

Победительница Евровидения-2016 выступила на сцене Крымской платформы со знаковой песней "1944". Именно с этой композицией она представляла Украину на песенном конкурсе. Тогда Джамала покорила сердца миллионов, о чем свидетельствует ее победа.

На саммите она исполнила "1944" не менее чувственно и проникновенно, как сделала это на Евровидении. Звезда вышла на сцену в роскошном красном наряде, напоминавшем традиционную крымскотатарскую одежду. Ее образ дополнили красивая прическа и насыщенный макияж.

Выступление Джамалы на Крымской платформе: смотрите видео онлайн с 1:21 ч

Крымская платформа: что нужно знать