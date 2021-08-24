В 30-летие со дня Независимости Украины успешные звезды шоу-бизнеса, певцы, танцовщики и актеры уже успели поделиться щемящими и одновременно счастливыми словами-поздравлениями в инстаграме относительно этого радостного события. Редакция Showbiz 24 собрала для вас подборку с пожеланиями от тех знаменитых украинцев, которые активно и плодотворно творят современную культуру.

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Лилия Ребрик

"С Днем Независимости, Украина! Молодая, красивая, несокрушимая", – лаконично и с трепетом написала телеведущая, позируя в розовом вышитом платье в центре столицы.



Лилия Ребрик поздравила украинцев с Днем Независимости / Фото с инстаграма Лилии

Ольга Фреймут

"С Днем Независимости, лучшая страна Планеты! Радостей всем украинцам и теплые поздравления от моей семьи", – написала Ольга и опубликовала фотографии в аутентичном украинском стиле, которые были сделаны для книги издательства звезды "Свадьба". Также телеведущая щемяще поздравила свою сестру с днем рождения, который она празднует в День Независимости.



Ольга Фреймут поздравила с Днем Независимости / Фото с инстаграма звезды

Елена Зеленская

"Любимая Украина, я рада поздравить тебя с 30-й годовщиной независимости. Ты – полна вдохновения, большая и разнообразная, а для меня лично – всегда лучшая. Ты, моя родная земля, даешь нам силы идти только вперед и преодолевать трудные препятствия. С праздником всех нас! " – поздравила украинцев первая леди Елена Зеленская и поделилась атмосферным видео с живописными украинскими пейзажами.

Потап

"Я поздравляю тебя дорогая с 30-м, ты такая молодая и такая красивая! Никто не сравнится с тобой! На твою долю выпало так много, но ты держишься, ты нас всех своих детей качает на своих руках, хотя мы разные, очень различные и часто ссоримся и выясняем кто из нас более "правильно" тебя любит. Это все для того, чтобы ты посмотрела на нас и оценила нашу любовь. А есть и такие, которые защищают тебя каждый день, и такие которые твою честь защищают в спорте, музыке, искусстве, чтобы твой / наш флаг взвился за рубежом и нас всех объединила гордость! Чтобы вся планета знала, что есть такая земля, что есть такие глаза, которые сияют желто-синими цветами Я люблю тебя! С твоим днем​​", – высказался музыкант и продюсер Потап.

Святослав Вакарчук "Спасибо маме за то, что дала родной язык. Спасибо папе за то, что получил независимость. Спасибо брату за то, что рядом со мной. Спасибо детям за то, что дают веру в будущее. Благодарю судьбу за то, что у меня есть Украина! С Днем Независимости! Слава Украине!" – поделился фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.



Святослав Вакарчук поздравил с Днем Независимости / Фото с инстаграма артиста

Юрий Горбунов

"С Днем Независимости! С 30 годовщиной! Слава Украине!" – коротко, но сердечно написал новоиспеченный папа и звезда украинских телешоу Юрий Горбунов. Телеведущий опубликовал фото, где позирует вместе с женой Екатериной Осадчей.



Поздравление с Днем Независимости от звезд / Фото с инстаграма Горбунова

Настя Каменских

"С Днем Рождения, Украина. Ты особенная! Такая невероятно красивая, искренняя, талантливая, душевная, разнообразная, поющая и мелодичная. Люблю", – опубликовала певица.



Поздравления от звезд на День Независимости / Фото с инстаграма Насти Каменских

Дзидзьо

"Люблю тебя всем сердцем, всей своей душой, моя родная Украина! С Днем Независимости!" – поздравил певец и опубликовал видео, где звучит гимн Украины в его исполнении.

Юлия Санина и группа The HardKiss

"С Днем Независимости. Счастливы родиться в красивой и лучшей стране. Развиваемся и работаем, чтобы ты, Украина, нами гордилась", – чувственно написала исполнительница.



Юлия Санина поздравила с Днем Независимости 2021 / Фото с инстаграма певицы

Группа "Антитела"

"Дорогая Украина! Мы, ровесники Твоей Независимости, поздравляем Тебя с тридцатым днем ​​рождения. Ты имеешь все для того, чтобы быть счастливой, свободной, независимой. Прекрасную природу, умный, светлый трудолюбивый народ, ты – наше богатство, а мы – Твое! Ты вдохновляешь жить, творить и бороться за Тебя! Знай, чтобы не произошло – мы рядом! Наши дети и дети наших детей будут воспитаны в духе свободы, за которую тысячелетиями боролись наши предки и продолжают бороться наши современники! Любим Тебя, верим в Тебя и поем о Тебе! С Днем Независимости, желто-голубая мать. С Днем Независимости, Украина! " – искренне написали участники популярной группы "Антитела". Музыканты нарядились в вышиванки и на фоне гор поздравили Украину с праздником Независимости.

Валерия Гузема

"Дорогая моя Независимая страна! Я поздравляю тебя с твоим днем рождения и все больше горжусь тобой. Ты – мой дом, ты – это все мои люди, сильное вдохновение, моя история.

Желаю, чтобы о тебе заботились лучшие, окутывали заботой и вкладывали в твой развитие с чистыми намерениями. Цвети, становись сильнее и оставайся собой. Ты – прекрасна, и мы так любим тебя, Украина. С Днем Независимости!" – тепло написала дизайнер ювелирных украшений Валерия Гузема.

Дмитрий Монатик

"С Днем Независимости, Украина!" – поздравил украинский народ исполнитель Дмитрий Монатик, который получил звание Народного артиста Украины.

Джамала

"МОЯ ЗЕМЛЯ. Страна, где я безумно вдохновляюсь всем – природой, людьми. Где я пишу, пою, рожаю детей. Люблю тебя, Украина", – написала в публикации победительница Евровидения-2016. В поздравительной заметке Джамала презентовала патриотический клип, где спела вместе с другой певицей TAYANNA.

Александр Пономарев

"Поздравляю с 30-летием Независимости Украины! Многая и Благая лета тебе, Украина!" – распространил видео с поздравлением Народный Артист Украины Александр Пономарев. В видеообращении певец пожелал всем соотечественникам любить, уважать и лелеять украинские ценности.

Тина Кароль

"С Днем Рождения, Украина!" – сказала в публикации певица, пригласив украинцев смотреть праздничный концерт и вместе отмечать День Независимости нашего государства.



Тина Кароль поздравила с Днем Независимости / Фото из инстаграма звезды