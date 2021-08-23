Американская актриса Робин Райт, наиболее известная по роли в фильме "Карточный дом", посетила Украину. Она прибыла на саммит первых леди и джентльменов, проходящий в Киеве в Софии Киевской.

К слову Не объект для сплетен, а реальная сила, – Елена Зеленская о влиятельности первых леди

Робин Райт на саммите в Киеве

Знаменитость стала специальной гостьей саммита, который организовала Елена Зеленская. Она является одной из мировых лидеров мнений. Появление Робин Райт стало настоящим сюрпризом для всех присутствующих.

Много времени уже прошло, 15-16 месяцев. Мы не путешествовали, не ездили, мы сидели в Zoom. Не работа – дом, а только дом... Женщины, живущие в зонах конфликта, все время живут в условиях пандемии, войны и бедности,

– сказала актриса в интервью КП.

Робин Райт добавила, что начала помогать женщинам в Конго в 2011 году, когда и посетила эту страну. Она считает, что Конго – "худшее место для женщин в мире".

Образ Робин Райт

Знаменитость появилась на мероприятии в безупречном и сдержанном образе. Она предстала перед камерами в белой рубашке и черном костюме, состоявшем из жакета и узких брюк.

Робин Райт соединила наряд с босоножками в тон, дополнив образ серьгами. Она уложила волосы локонами, а на лице сделала легкий макияж.



Робин Райт на саммите первых леди и джентльменов / Фото Алены Чернецкой, 24 канал



Робин Райт на саммите первых леди и джентльменов / Фото Алены Чернецкой, 24 канал

Что известно о Робин Райт

Во время учебы в школе Робин работала фотомоделью, а впоследствии захотела стать актрисой. После небольших ролей она сыграла Келли Кэпвелл в мыльной опере "Санта-Барбара", за что трижды была номинирована на Эмми.

Мировую славу актриса получила после роли в фильме "Форрест Гамп", где была партнершей Тома Хэнкса. Снималась также в лентах "Чудо-женщина", "Дом на краю света", "Тайное влечение".

В 2013 году Робин Райт сыграла роль в сериале "Карточный дом". За нее получила награду "Золотой глобус" и была номинирована на Эмми.

Робин Райт – не впервые в Украине. Она была здесь в 2019 году.

Отметим, 23 августа Елена Зеленская организовала саммит первых леди и джентльменов, проходящий в Софии Киевской. В нем принимают участие 11 первых леди, более 20 общественных деятелей и экспертов, лидеров мнений мира. Они обсудят многочисленные социально важные проблемы. Результатом саммита станет подписанная декларация о продолжении сотрудничества.