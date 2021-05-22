Украина покорила финал Евровидения-2021 выступлением Go_A: видео

Украинская группа Go_A в очередной раз показала в финале Евровидения-2021, что она достойна победы. Украинцы выступали под номером 19 с песней SHUM. Как коллектив зажег сцену конкурса и сорвал аплодисменты зала – смотрите дальше.

Еще во время репетиций и первого полуфинала Евровидения-2021 выступление Go_A обсуждала вся Европа. Иностранцев поразила постановка и текст украинской песни SHUM ("Шум"), которой уже больше тысячи лет. Хоть украинцы выступали наряду с лидерами букмекерских прогнозов – Францией и Италией, но им удалось "удержать планку" и поразить всех в зале и перед телеэкранами.

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На сцену Евровидения-2021 в Роттердаме, Нидерланды, солистка группы Екатерина Павленко надела традиционную зеленую шубу, о которой вспоминает в своей песне. Ее образ был дополнен кожаным корсетом и юбкой, а также стильными украшениями на руках. Музыканты были одеты в белые костюмы. Вся постановка сопровождалась яркими анимациями и декорациями, а сюжет строился вокруг "призвания Шума" в стиле веснянки.



Выступление Go_A в финале Евровидения-2021 / Фото Getty Images

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