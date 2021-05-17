Еще месяц назад украинская группа Go_A занимала 18 место в таблице букмекерских прогнозов из всех 39 участников конкурса. Но репетиции, на которых группа продемонстрировала свое предварительное выступление, значительно изменили их позиции в рейтинге и переместили их аж на 4 место! Правда, на официальном сайте Евровидения они размещены на 8 месте (как это было несколько дней назад), но в "Суспильном" отмечают, что теперь они в пятерке лучших на Евровидении-2021.

Интересно Евровидение-2021: Go_A пришли на церемонию открытия в костюмах из переработанного пластика

Финалисты Евровидения-2021 – букмекеры

Певица Destiny — "Je Me Casse" (Мальта);

Elena Tsagrinou с песней "El Diablo" (Кипр);

Группа Roop — "Discoteque" (Литва);

Go_A с песней "SHUM" (Украина);

Певица Manizha — "Russian Woman" (Россия);

Певец Tusse с песней "Voices" (Швеция);

Певица Albina — "Tick-Tock" (Хорватия);

TIX с песней "Fallen Angel" (Норвегия);

Певица ROXEN — "Amnesia" (Румыния);

Eden Alene с песней "Set Me Free" (Израиль).

Стоит добавить, что уже во вторник, 18 мая, группа Go_A выступит в Нидерландах с песней SHUM под номером 15 – предпоследними в списке участников. Также 20 мая состоится второй полуфинал конкурса, а в субботу, 22 мая, прогремит долгожданный финал Евровидения-2021. Надеемся, что коллектив из Украины попадет в список финалистов – их будет 20 + 6 стран-основательниц конкурса.

Те участники, которые не смогли приехать на конкурс из-за карантинных ограничений, смогут представить свой предварительно записанный видеоролик, где вживую в студии исполняют конкурсную песню. Таким правом воспользуется Австралия, которая не смогла попасть в Роттердам. Также был риск, что Украина тоже воспользуется таким правом, поскольку на прошлой неделе вокалистка группы Go_A Екатерина Павленко имела подозрение на COVID-19. Но ПЦР-тест показал отрицательный результат, поэтому она подлечилась и с полными силами представит Украину.

Первая репетиция Go_A на Евровидении-2021: смотреть видео онлайн