Все, что известно о Нацотборе-2023: участники, судьи, где смотреть и как голосовать в обновленном шоу

Долгожданный и волнующий Национальный отбор Евровидения-2023 состоится уже в скором времени – 17 декабря. За место уехать представлять Украину в Британию будут бороться 10 участников. Кто они, как за них можно будет проголосовать, кто будет их судить и где пройдет конкурс во время войны – читайте дальше.

В этом году на Национальном отборе правила несколько изменились, сообщяет 24 канал. Как и в прошлом году, организаторы решили транслировать конкурс самостоятельно на UA:Первый и проводить только финал шоу. Впрочем, это не должно повлиять на качество шоу, ведь из 10 участников события украинцы легко и доступно смогут проголосовать за любимого артиста или группу. Рассказываем подробнее, что ожидает отбора в конце 2022 года.

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Где пройдет Нацотбор и само Евровидение-2023

Если раньше Нацотбор проводился в начале календарных лет, как правило, в феврале-марте, то в этом году его перенесли на декабрь. Все потому, что Украина победила в Евровидении-2022 благодаря группе Kalush Orchestra и времени для подготовки к конкурсу нужно больше. Правда, именно Евровидение-2023 не пройдет в Украине, как это произошло в 2017 году благодаря Джамале. Причиной тому является война, которую Россия развернула на большинстве границ страны 10 месяцев назад. Для безопасности всех гостей, участников и команды масштабного музыкального события конкурс решили перенести в Великобританию в город Ливерпуль. Что интересно, представитель этой страны Сэм Райдер занял в 2022 году второе место и стал хорошим другом для ребят из "Калуша".

Он отметил, что конкурс, "станет украинской вечеринкой, которую проведут в Британии", поэтому нет никаких сомнений, что стилистика и главные месседжи конкурса будут посвящены именно Украине. Следовательно, главные шоу Евровидения-2023 состоятся:

9 мая 2023 – первый полуфинал;

2023 – первый полуфинал; 11 мая 2023 – второй полуфинал;

2023 – второй полуфинал; 13 мая 2023 – финал.



Евровидение-2023 пройдет в Ливерпуле, Великобритания / Фото из инстаграмма Суспильного

Кто примет участие в отборе 2023 года

Среди почти 300 заявок, поступивших на оргкомитет украинского Евровидения, удалось выбрать 36 музыкантов. Впоследствии лонглисты сократили и определили 10 главных финалистов конкурса. Туда попали как известные украинские исполнители, так и раньше неизвестные молодые таланты. Новый продюсер отбора Pianoбой (Дмитрий Шуров) прокомментировал, что есть "несколько крепких современных боевиков, способных разорвать любую сцену и музыканты, из-за кризиса – на грани смены профессии".

Я рад, что в процессе отбора удалось многих музыкантов мотивировать, вдохновить, подтолкнуть к созданию новых песен и интересных идей. Многим из них было трудно снова начать писать, многие музыканты в вынужденной эмиграции либо на грани смены профессии, либо даже выживания. Есть музыканты, которые волонтерят, воюют. Впрочем, есть песни, в которых есть все – от авторской песни, дрим-попа и года до инди, рэпа, этники,

– поделился Дмитрий Шуров.

Поэтому до списка финалистов отбора вошли такие люди из порядковыми номерами выступлений:

1. Moisei – I'm Not Alone

2. OY Sound System – "Ой, тужу я"

3. DEMCHUK – Alive

4. Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR

5. FIINKA – "Довбуш"

6. КРУТЬ – "Колискова"

7. Tember Blanche - "Я вдома"

8. Angelina – Stronger

9. 2TONE – "Квітка"

10. TVORCHI – Heart Of Steel



Порядок выступлений участников в финале Нацотбора / Фото Общественного

Отметим, чтов неделю перед Национальным отбором запустил спецпроект "На украинскую вечеринку в Британию" , где пообщался со всеми 10 участниками отбора. Как они готовятся к конкурсу, что думают о Евровидении, каким был их творческий путь и готовы ли они представить Украину в 2023 году – читайте у нас!

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Судьи конкурса, которых выбрали полмиллиона украинцев

В конце октября представители конкурса объявили, что ради справедливости и незаангажированности впервые проведут голосование за выбор судей в приложении Дия. За кресла тройки жюри соревновались: Джамала, DZIDZIO (Михаил Хома), Тина Кароль, Злата Огневич, Екатерина Павленко (Monokate), Константин Томильченко, Юлия Санина, Тарас Тополя и Валерий Харчишин. Голосовать можно было только за одного из 9 претендентов.

Через неделю голосование украинцев в тройку лидеров выбились такие звезды: Тарас Тополь, Джамала и Юлия Санина. Правда, между последней и Тиной Кароль был почти незаметный разрыв, впрочем, украинцы все же предпочли вокалистку группы The Hardkiss. Реакция на нынешнее жюри в соцсетях было разным, впрочем, каждый из представителей жюри поблагодарил за доверие и пообещал по достоинству оценить всех 10 финалистов отбора. Как впоследствии рассказали представители Евровидения, в голосовании в Дии приняли участие около 500 тысяч человек, что свидетельствует о большом запросе на такие народные голосования.

Ведущими мероприятия станут Джамала, Екатерина Павленко (солистка Go_A) и Злата Огневич. Прямой эфир будет традиционно комментировать Тимур Мирошниченко.

Как проголосовать за финалиста отбора

Проанализировав отличные результаты голосования с украинцами, организаторы решились на еще один шаг – разрешить зрителям проголосовать в Дии во время финала отбора Евровидения Это будет первое такое голосование, где люди от 14 лет смогут в приложении выбрать своего фаворита. Голосовать можно будет после всех выступлений конкурсантов.

Следует отметить, что этого отбора не будет голосования посредством СМС. Эту информацию нам подтвердила представитель Общественного. Следовательно, будут голосовать украинцы только в приложении Дия.

Где проведут отбор и можно ли на него купить билеты

К сожалению, полномасштабная война России с Украиной сделала невозможным праздник в большом концертном зале с тысячами зрителей. Все ради безопасности участников и гостей события. Глава украинской делегации на Евровидении Оксана Скибинская рассказала, что отбор проведут в укрытии, но где именно это будет – не будут разглашать.

Что касается места Национального отбора – оно не будет оглашаться. Мы заявляем только укрытие, исключительно в целях безопасности, потому что нам очень важно сохранить максимальный уровень безопасности для финалистов и всех присутствующих в укрытии.

– комментировала организатор.

Следовательно, фанаты Евровидения и родные финалистов не смогут приобрести билеты на событие, как это было раньше. Поэтому увидеть выступления конкурсантов можно будет на фейсбук-странице "Суспильне Евровидение" и UA:Первый, на ютуб-канале "Суспильне Евровидение", на сайте eurovision.ua и в мобильном приложении suspilne.tv. Трансляция финала начнется в 17.00. Известно, что производством телеверсии финала Национального отбора будет заниматься принадлежащее семье Виктора Пинчука ООО "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", а директором указан муж Ольги Фреймут Владимир Локотко.