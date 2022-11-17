Представители украинского конкурса Евровидения обещали, что обнародуют список 10 участников Нацотбора до 17 ноября. Песни исполнителей должны появиться на стримингах за 2-3 недели до самого отбора, который пройдет через месяц – 17 декабря в Киеве.
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В список участников Нацотбора попали как известные лица украинского шоубизнеса, так и новые таланты, поразившие музыкального продюсера Pianoboy и всю его команду.
Участники Нацотбора Евровидения-2023
1. 2TONE – "Квітка"
2. Angelina – Stronger
3. DEMCHUK – Alive
4. FIINKA – "Довбуш"
5. Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR
6. KRUTЬ – "Колискова"
7. Moisei – I'm Not Alone
8. OY Sound System – "Ой, тужу"
9. Tember Blanche – "Я вдома"
10. TVORCHI – Heart Of Steel
Финалисты Нацотбора Евровидения-2023 / Фото Общественного
Отметим, что в тройку судей согласно голосованию украинцев в приложении "Дия" попали Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина.
Напомним, что ранее представители конкурса сообщали, – в лонглист Нацотбора в общей сложности вошли 36 музыкантов из почти 300 претендентов. Как и в начале 2022 года, вместо трех прямых эфиров пройдет всего один – финал отбора, где определится победитель. В целях безопасности участников и команды Суспильного прямой эфир устроят в укрытии. За его организацию взялось ООО "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", принадлежащее семье Виктора Пинчука.
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Главный конкурс Евровидения-2023 пройдет в Великобритании, в Ливерпуле. Организаторы Европейского языкового союза решили, что Украина не сможет обеспечить безопасность персонала и фанам во время войны, поэтому передали возможность проведения Великобритании, представитель которой занял второе место. В свою очередь компания-вещатель BBC пообещала, что "Украина будет отмечена и представлена в течение всего события". Даже Сэм Райдер заявил: "Это украинская вечеринка, мы просто приглашаем устроить вечеринку у нас дома".