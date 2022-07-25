В июне EBU отказала Украине в проведении Евровидения-2023, поэтому этот шанс автоматически перешел к Великобритании, занявшей второе место. Однако ни правительство, ни премьер-министр Борис Джонсон, ни британский общественный вещатель BBC соглашаться не спешили и просили дать нам шанс. В понедельник, 25 июля, все наконец пришли к согласию.

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Евровидение-2023 состоится в Великобритании

Исполнительный директор Евровидения Мартин Эстердаль поблагодарил ВВС, что та согласилась провести Евровидение-2023 в Великобритании и отметил, что ВВС уже четвертый раз обязуется принимать конкурс вместо других стран-победительниц.

"В этом году победители – Украина – будут отмечены и представлены на протяжении всего события", – пообещал Мартин Эстердаль.

Песенный конкурс Евровидение-2023 состоится не в Украине, но в поддержку Украины. Мы благодарны нашим партнерам BBC за солидарность. Я уверен, что вместе мы сможем придать украинского духа этому событию и в очередной раз объединить всю Европу вокруг наших общих ценностей — мира, поддержки, ценения разнообразия и таланта.

– отреагировал председатель правления Общественного Николай Чернотицкий.

Внимание! Город-хозяин и даты проведения Евровидения-2023 выберут потом, в ближайшие месяцы. Конкурс среди локации Великобритании начнут уже на этой неделе.

Какая роль Украины на Евровидении-2023

Украина, как страна-победительница 2022 года, автоматически попадет в финал Евровидения-2023 вместе с пятью другими странами-основательницами – Великобританией, Германией, Францией, Испанией и Италией.

вместе с пятью другими странами-основательницами – Великобританией, Германией, Францией, Испанией и Италией. Представители Общественного будут сотрудничать с BBC, чтобы внедрить украинские элементы в будущее шоу, и совместно разрабатывать логотип 2023 года, который будет отражать уникальность конкурса.

Реакция Бориса Джонсона на Евровидение-2023 в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что на прошлой неделе разговаривал с Зеленским по поводу проведения Евровидения-2023. Они пришли к согласию, что на следующем песенном конкурсе все должно быть об Украине и ради Украины.

На прошлой неделе президент Зеленский и я согласились, что где бы ни проходило Евровидение-2023, оно должно превозносить страну и народ Украины. Поскольку мы сейчас хозяева, Великобритания непосредственно выполнит это обещание – и устроит фантастический конкурс от имени наших украинских друзей,

– написал Борис Джонсон в своем твиттере.

Напомним, в июне Джонсон настаивал на том, что Евровидение-2023 должно пройти в Украине: "Я считаю, что Киев или любой другой безопасный украинский город был бы фантастическим местом для этого".