В этом году впервые в истории украинцы выбирали членов жюри Нацотбора с помощью приложения "Дия". В состав жюри вошли трое исполнителей, набравших наибольшее количество голосов. Однако даже после голосования, где участвовали сами украинские, возникли споры в сети.
К слову "Самое дорогое в мире жюри": Тарас Тополя впервые показал дочь после объявления жюри Нацотбора
Реакция сети на членов жюри Нацотбора
Лидером опроса стал солист группы "Антитела" Тарас Тополя. Он набрал 17,41% голосов. Однако многие поклонники Евровидения возмущены таким результатом, отмечают, что он не имеет никакого отношения к конкурсу.
- "Какое отношение Тарас Тополя имеет к Евровидению?"
- "А при чем здесь вообще Тополя? Зачем? Только потому, что он сейчас популярная личность в форме?"
- "Не понятно, какой стороной Тополя к Евровидению. За Джамалу плюсую, достойный вариант. Санину больше хотелось бы среди участников видеть, для жюри в сфере Евровидения она еще не очень компетентна, потому что не имеет соответствующего опыта".
Также многие поклонники Евровидения недовольны, что в жюри не будет Тины Кароль. Отметим, что в опросе, проходившем среди украинцев, народной артистке не хватило всего 0,3% голосов: Кароль получила 15,67%, а Санина – 15,70%. Некоторые пользователи сети даже советуют поставить четвертое кресло, чтобы Тина тоже была в составе жюри.
- "Поставьте еще четвертое кресло, чтобы в жюри Нацотбора была еще Тина Кароль".
- "Ждем Тину Кароль четвертой судьей! Так будет справедливо, за нее тоже очень много людей голосовало!"
- "Нет Тины. Не буду смотреть!"
- "Что за округление такое несправедливое? Давайте тогда Тину на четвертое место в судебном кресле! Это честно и справедливо! Много людей голосовало за Тину! И хотят видеть ее в жюри!"
Но есть и те, кто доволен новой тройкой жюри, впервые за несколько лет представителя Украины на Евровидении будут выбирать новые артисты.
- "Тарас Тополя в жюри – это будет что-то интересное. Человек еще не связан с Евровидением, но это будет разбавлять Джа и Юлю с опытом. Собралось 3 человека с разными оптиками, из разных жанров, трое с отличным вокалом".
- "Очень рада за такой состав!"
- "Теперь уже неважно, кто будет. Достойна тройка".
А поклонники артистов, которые были в опросе, но не победили, выражают свою поддержку и комплименты.
- "Уважаю всех трех артистов, но болела за Злату Огневич. Она достойна быть в жюри отбора на Евровидение".
- "Екатерина Павленко one love, очень жаль".
- "Как жаль, что не будет Златы Огневич. Он действительно очень достойный человек. Мы всегда будем ждать ее, надеюсь и верю, что все-таки дождемся. Злато, мы вас очень любим, всегда поддержим и будем верить в вас!"
- Финал Национального отбора Евровидения-2023 состоится 17 декабря в Киеве. В целях безопасности участников и команды Общественного прямой эфир устроят в укрытии. За его организацию взялось ООО "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", принадлежащее семье Виктора Пинчука.
- В Общественном обещают, что финалистов объявят не позже 17 ноября.
- В декабре украинцы впервые в истории в несколько кликов в Дии выберут исполнителя или группу, которая представит Украину на Евровидении в Ливерпуле.