В этом году впервые в истории украинцы выбирали членов жюри Нацотбора с помощью приложения "Дия". В состав жюри вошли трое исполнителей, набравших наибольшее количество голосов. Однако даже после голосования, где участвовали сами украинские, возникли споры в сети.

К слову "Самое дорогое в мире жюри": Тарас Тополя впервые показал дочь после объявления жюри Нацотбора

Реакция сети на членов жюри Нацотбора

Лидером опроса стал солист группы "Антитела" Тарас Тополя. Он набрал 17,41% голосов. Однако многие поклонники Евровидения возмущены таким результатом, отмечают, что он не имеет никакого отношения к конкурсу.

"Какое отношение Тарас Тополя имеет к Евровидению?"

"А при чем здесь вообще Тополя? Зачем? Только потому, что он сейчас популярная личность в форме?"

"Не понятно, какой стороной Тополя к Евровидению. За Джамалу плюсую, достойный вариант. Санину больше хотелось бы среди участников видеть, для жюри в сфере Евровидения она еще не очень компетентна, потому что не имеет соответствующего опыта".

Также многие поклонники Евровидения недовольны, что в жюри не будет Тины Кароль. Отметим, что в опросе, проходившем среди украинцев, народной артистке не хватило всего 0,3% голосов: Кароль получила 15,67%, а Санина – 15,70%. Некоторые пользователи сети даже советуют поставить четвертое кресло, чтобы Тина тоже была в составе жюри.

"Поставьте еще четвертое кресло, чтобы в жюри Нацотбора была еще Тина Кароль".

"Ждем Тину Кароль четвертой судьей! Так будет справедливо, за нее тоже очень много людей голосовало!"

"Нет Тины. Не буду смотреть!"

"Что за округление такое несправедливое? Давайте тогда Тину на четвертое место в судебном кресле! Это честно и справедливо! Много людей голосовало за Тину! И хотят видеть ее в жюри!"

Но есть и те, кто доволен новой тройкой жюри, впервые за несколько лет представителя Украины на Евровидении будут выбирать новые артисты.

"Тарас Тополя в жюри – это будет что-то интересное. Человек еще не связан с Евровидением, но это будет разбавлять Джа и Юлю с опытом. Собралось 3 человека с разными оптиками, из разных жанров, трое с отличным вокалом".

"Очень рада за такой состав!"

"Теперь уже неважно, кто будет. Достойна тройка".

А поклонники артистов, которые были в опросе, но не победили, выражают свою поддержку и комплименты.

" Уважаю всех трех артистов, но болела за Злату Огневич. Она достойна быть в жюри отбора на Евровидение".

"Екатерина Павленко one love, очень жаль".

"Как жаль, что не будет Златы Огневич. Он действительно очень достойный человек. Мы всегда будем ждать ее, надеюсь и верю, что все-таки дождемся. Злато, мы вас очень любим, всегда поддержим и будем верить в вас!"