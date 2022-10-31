В Дия говорится, что три кандидата, которые наберут больше голосов, займут судейские кресла и вместе с украинцами решат, кто будет представлять Украину на конкурсе в Ливерпуле. Однако голосовать можно только за одного из девяти претендентов.

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Кто может стать судьей Нацотбора Евровидения-2023

Джамала – певица и автор песен, победительница Евровидения-2016.

– певица и автор песен, победительница Евровидения-2016. DZIDZIO (Михаил Хома) – певец, автор песен, актер, кинорежиссер, продюсер.

(Михаил Хома) – певец, автор песен, актер, кинорежиссер, продюсер. Тина Кароль – певица, композитор, Народная артистка Украины.

– певица, композитор, Народная артистка Украины. Злата Огневич – певица, автор, композитор.

– певица, автор, композитор. Екатерина Павленко (Monokate) – солистка группы Go_A, фольклорист, сонграйтер.

(Monokate) – солистка группы Go_A, фольклорист, сонграйтер. Константин Томильченко – креативный продюсер, режиссер-постановщик, судья шоу "Танцуют все".

– креативный продюсер, режиссер-постановщик, судья шоу "Танцуют все". Юлия Санина – фронтвумен рок-группы The Hardkiss, автор песен, композитор.

– фронтвумен рок-группы The Hardkiss, автор песен, композитор. Тарас Тополя – лидер группы "Антитела".

– лидер группы "Антитела". Валерий Харчишин – рок-музыкант, лидер группы "Друга Ріка", актер театра и кино, продюсер.

Важно! Голосование за состав жюри Нацотбора Евровидения-2023 продлится неделю – с 31 октября до 10:00 7 ноября. Чтобы принять участие, откройте приложение Дия, перейдите в "Услуги" и нажмите "Опрос". Там появится опрос "Евровидения-2023: выбираем жюри Нацотбора".



На момент написания новости абсолютным лидером была Джамала – 21,44% голосов.

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