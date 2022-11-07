В опросе приняли участие более полумиллиона украинцев. В этом году поклонники конкурса получили шанс самостоятельно выбрать жюри Национального отбора, которые будут выбирать

Важно Финал Нацотбора Евровидения-2023 состоится в укрытии: известная дата

Жюри Нацотбора на Евровидение-2023

Тарас Тополя – лидер группы "Антитела", доброволец 130-го батальона Сил территориальной обороны ВСУ. Волонтер, соучредитель благотворительного фонда "Антитела".

– лидер группы "Антитела", доброволец 130-го батальона Сил территориальной обороны ВСУ. Волонтер, соучредитель благотворительного фонда "Антитела". Джамала – певица и автор песен. Обладательница "Награды за выдающееся лидерство артиста" от Атлантического совета США 2022 года и победительница Евровидения-2016.

– певица и автор песен. Обладательница "Награды за выдающееся лидерство артиста" от Атлантического совета США 2022 года и победительница Евровидения-2016. Юлия Санина – фронтвумен рок-группы The Hardkiss. Автор песен, композитор. Была в жюри и наставницей талант-шоу "X-Фактор", участницей телешоу "Танцы со звездами".



Жюри Нацотбора на Евровидение-2023 / Фото Общественного

Несколько прошлых лет в жюри Нацотбора была певица Тина Кароль. В опросе, проходившем среди украинцев, народной артистке не хватило всего 0,3% голосов: Кароль получила 15,67%, а Санина – 15,70%.



Результаты голосования за жюри Нацотбора / Фото Общественного

Важно! Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в декабре украинцы впервые в истории в несколько кликов в Действии выберут исполнителя или группу, которая представит Украину на Евровидении в Лондоне.

Финал Нацотбора на Евровидение-2023: главное