1 декабря состоялась пресс-конференция, на которой финалисты Нацотбора на Евровидение определили порядок выступлений и презентовали песни. Также организаторы конкурса рассказали об укрытии, где будет конкурс, и правилах голосования, сообщает 24 канал.

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Украинцы смогут голосовать в Дии

Руководитель команды "Внедрение Дии" Денис Иванов рассказал, что в этом году украинцы будут иметь возможность голосовать за фаворита Нацотбора в мобильном приложении.

У каждого украинца, достигшего 14 лет и установившего приложение Дия, будет возможность поддержать своего фаворита среди участников, для того чтобы выбрать и уверенно выразить свое мнение, что именно этот фаворит должен представлять Украину в Ливерпуле на Евровидении-2023,

– сказал Денис Иванов.

Глава украинской делегации на Евровидении Оксана Скибинская добавила, какое еще правило будет действовать. В частности она открыла, что голосование начнется после выступления всех исполнителей.

"Мы предполагаем, что голосование будет после того, как завершится выступление крайнего финалиста, чтобы создать максимально равные условия. Чтобы уже после того, как зритель увидит, сможет оценить полную картину всех выступлений, мог принять свое решение. Продолжительность голосования будет определена несколько позже. Ведь именно сейчас происходит планирование эфира и определение конкретного хронометража. Но мы позаботимся о том, чтобы у всех украинцев осталась возможность проголосовать, несмотря на обстоятельства".

Добавим, что правила голосования изменились и в целом на Евровидении-2023. К примеру, в следующем году впервые в истории голосовать за конкурсантов смогут не только страны-участницы, – об этом и другом смотрите здесь.

Место проведения и первые решения о следующем году

Оксана Скибинская добавила, что место проведения конкурса, а именно укрытие, не будет объявляться с целью обезопасить финалистов.

Что касается места Национального отбора – оно не будет оглашаться. Мы заявляем только укрытие, исключительно в целях безопасности, потому что нам очень важно сохранить максимальный уровень безопасности для финалистов и всех присутствующих в укрытии.

– сообщила она.

Глава делегации также ответила на вопрос, будут ли и в следующем году "фишки" с привлечением украинцев в Национальный отбор.

"На этом этапе можем сказать, что мы действительно удовлетворены тем, как состоялось голосование за жюри финала Национального отбора, поэтому, думаю, мы вернемся к этой идее и в следующем году. Для того чтобы дать украинцам возможность приобщиться максимально широко к выбору представителя не только напрямую через голосование, а через выбор жюри. Думаю, мы продолжим сотрудничество с приложением Дия, пока мы очень им довольны. В этом году точно мы будем с этим работать и дальше".

Напомним, украинцы из-за применения Дия в этом году впервые выбирали судей конкурса. Так, народ избрал Тараса Тополю, Джамалу и Юлию Санину – они вместе с украинцами определят представителя Украины на Евровидении-2023.