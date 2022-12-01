За право представлять Украину в Ливерпуле на Евровидении-2023 сразятся десять артистов – звезды шоу-биза и новые музыканты. На пресс-конференции в Киеве они собственноручно выбрали себе порядковые номера для финала, информирует 24 канал.

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Порядок выступлений участников в финале Нацотбора Евровидения-2023

1. Moisei – I'm Not Alone

2. OY Sound System – "Ой, тужу"

3. DEMCHUK – Alive

4. Jerry Heil – WHEN GOD SHUT THE DOOR

5. FIINKA – "Довбуш"

6. KRUTЬ – "Колискова"

7. Tember Blanche – "Я вдома"

8. Angelina – Stronger

9. 2TONE – "Квітка"

10. TVORCHI – Heart Of Steel

Порядок выступлений участников в финале Нацотбора / Фото Суспильного

Напомним, финал Нацотбора Евровидения состоится 17 декабря в укрытии в Киеве, однако место проведения объявлять не будут. Все ради безопасности участников и команды, ведь это впервые прямой эфир устраивают в условиях полномасштабной войны.

С жюри в этом году тоже поэкспериментировали. Его впервые в истории выбирали путем народного голосования в мобильном приложении Дия. По решению украинцев за судейский стол сядут лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, победительница Евровидения-2016 Джамала и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина.

Более того, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который и инициировал Дию, заявил, что представителя от Украины на Евровидение-2023 тоже можно будет выбрать в приложении. "Прозрачно и в несколько кликов", – говорит он.

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Важно помнить, что Kalush Orchestra хоть победил на Евровидении-2022, но следующий конкурс в Украину не привез. Европейский языковой союз испугался, что мы не сможем обеспечить безопасность, поэтому перенес шоу в Великобританию, представитель которой – Сэм Райдер – занял второе место. Однако Украина автоматически прошла в финал, а британцы пообещали устроить у себя "украинскую вечеринку".