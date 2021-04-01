Сенсационное интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри почти месяц не дает покоя королевской семье. Королева Елизавета II пытается сдерживать потомков от публичных комментариев, однако принц Уильям стремится высказать свою версию.

Принц Уильям единственный из королевской семьи, кто хоть как-то публично прокомментировал интервью Меган и Гарри. Через несколько дней после его выхода в эфир он заверил, что их монаршая семья "вообще не расистская", однако ему все еще есть что сказать.

К теме Это унизительно, – реакция Кейт Миддлтон на признание Меган Маркл об их конфликте

Однако принц Уильям вынужден сдерживаться, ведь королева Елизавета II призывает, чтобы все вопросы, которые касаются королевского раскола, решались в частном порядке.

Уильям пытается сдерживаться. Он хочет объявить свою версию. Королева настаивает на том, чтобы члены королевской семьи рассматривали это дело частным образом. Она думает, что месть лишь добавит масла в огонь и усугубит ситуацию,

– уверяют инсайдеры.

В источнике говорится, что внук Ее Величества стремится пространнее ответить на обвинения в расизме и прежде всего вступиться за жену Кейт Миддлтон. Он хочет пролить свет на конфликт Меган Маркл с герцогиней Кембриджской, которая якобы довела ее до слез перед свадьбой.

Реакция принца Уильяма на интервью Гарри и Меган: