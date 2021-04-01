Елизавета II запрещает принцу Уильяму отвечать на скандальные заявления Гарри и Меган
Сенсационное интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри почти месяц не дает покоя королевской семье. Королева Елизавета II пытается сдерживать потомков от публичных комментариев, однако принц Уильям стремится высказать свою версию.
Источник:Us Weekly
Принц Уильям единственный из королевской семьи, кто хоть как-то публично прокомментировал интервью Меган и Гарри. Через несколько дней после его выхода в эфир он заверил, что их монаршая семья "вообще не расистская", однако ему все еще есть что сказать.
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Однако принц Уильям вынужден сдерживаться, ведь королева Елизавета II призывает, чтобы все вопросы, которые касаются королевского раскола, решались в частном порядке.
Уильям пытается сдерживаться. Он хочет объявить свою версию. Королева настаивает на том, чтобы члены королевской семьи рассматривали это дело частным образом. Она думает, что месть лишь добавит масла в огонь и усугубит ситуацию,
– уверяют инсайдеры.
В источнике говорится, что внук Ее Величества стремится пространнее ответить на обвинения в расизме и прежде всего вступиться за жену Кейт Миддлтон. Он хочет пролить свет на конфликт Меган Маркл с герцогиней Кембриджской, которая якобы довела ее до слез перед свадьбой.
Реакция принца Уильяма на интервью Гарри и Меган:
- Еще до выхода интервью герцоги Кембриджские считали, что разговор супругов с Опрой Уинфри "за гранью допустимого", особенно в свете последних событий с принцем Филиппом.
- После лаконичного комментария об отсутствии расизма в королевской семье, который одобрили королева Елизавета II и принц Чарльз, у него был телефонный разговор с принцем Гарри. Он был неудачным.
- Впоследствии стало известно, что принц Уильям возмущен тем, что Гарри рассекречивает их разговоры друзьям и представителям прессы.
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