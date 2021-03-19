Конфликт между братьями-принцами Гарри и Уильямом до сих пор не исчерпан. В частности, герцог Кембриджский выразил возмущение из-за того, что его брат сообщает об их разговорах друзьям и прессе.

После отсоединения супругов принца Гарри и Меган Маркл от британской королевской семьи, отношения Уильяма с младшим братом не улучшило скандальное интервью с Опрой. К тому же, герцог возмущен из-за поведения Гарри.

Смотрите также По заказу The Sun: за Меган Маркл незаконно следил частный детектив

Принц Уильям сердится на брата

По словам источника, герцогу Кембриджскому не нравится то, что информация об их частных разговорах становится публичной. Принц Уильям "глубоко опечален решением принца Гарри и Меган Маркл проводить частные беседы с журналистами".

Также внук королевы Елизаветы возмущен из-за того, что Меган Маркл подняла тему давнего конфликта с Кейт Миддлтон. Принц Уильям всегда встает на защиту своей жены, поэтому он не доволен высказываниями жены брата о своей возлюбленной.

Напомним, что в интервью Меган Маркл объяснила, что она не доводила Кейт Миддлтон до слез, потому что все произошло наоборот. Однако она заверила, что не держит на герцогиню зла и простила ей, ведь Кэтрин извинялась после инцидента. Впрочем, Меган пожаловалась на королевский дворец, который отказался вмешаться в конфликт и остановить распространение неправдивой информации в прессе.

Отношения принцев Уильяма и Гарри после интервью