Сенсаційне інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл Опрі Вінфрі майже місяць не дає спокою королівській родині. Королева Єлизавета ІІ намагається стримувати нащадків від публічних коментарів, однак принц Вільям прагне висловити свою версію.

Принц Вільям єдиний з королівської родини, хто бодай якось публічно прокоментував інтерв'ю Меган і Гаррі. За кілька днів після його виходу в ефір він запевнив, що їхня монарша сім'я "взагалі не расистська", однак йому все ще є що сказати.

До теми Це принизливо, – реакція Кейт Міддлтон на зізнання Меган Маркл про їхній конфлікт

Проте принц Вільям змушений стримуватися, адже королева Єлизавета II закликає, щоб всі питання, які стосуються королівського розколу, вирішувалися в приватному порядку.

Вільям намагається стримуватися. Він хоче оголосити свою версію. Королева наполягає на тому, щоб члени королівської родини розглядали цю справу приватно. Вона думає, що помста лише додасть масла у вогонь і погіршить ситуацію,

– запевняють інсайдери.

У джерелі йдеться, що онук Її Величності прагне розлогіше відповісти на звинувачення в расизмі й передусім заступитися за дружину Кейт Міддлтон. Він хоче пролити світло на конфлікт Меган Маркл з герцогинею Кембриджською, яка нібито довела її до сліз перед весіллям.

Реакція принца Вільяма на інтерв'ю Гаррі та Меган: