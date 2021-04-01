Єлизавета ІІ забороняє принцу Вільяму відповідати на скандальні заяви Гаррі і Меган
Сенсаційне інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл Опрі Вінфрі майже місяць не дає спокою королівській родині. Королева Єлизавета ІІ намагається стримувати нащадків від публічних коментарів, однак принц Вільям прагне висловити свою версію.
Джерело:Us Weekly
Принц Вільям єдиний з королівської родини, хто бодай якось публічно прокоментував інтерв'ю Меган і Гаррі. За кілька днів після його виходу в ефір він запевнив, що їхня монарша сім'я "взагалі не расистська", однак йому все ще є що сказати.
До теми Це принизливо, – реакція Кейт Міддлтон на зізнання Меган Маркл про їхній конфлікт
Проте принц Вільям змушений стримуватися, адже королева Єлизавета II закликає, щоб всі питання, які стосуються королівського розколу, вирішувалися в приватному порядку.
Вільям намагається стримуватися. Він хоче оголосити свою версію. Королева наполягає на тому, щоб члени королівської родини розглядали цю справу приватно. Вона думає, що помста лише додасть масла у вогонь і погіршить ситуацію,
– запевняють інсайдери.
У джерелі йдеться, що онук Її Величності прагне розлогіше відповісти на звинувачення в расизмі й передусім заступитися за дружину Кейт Міддлтон. Він хоче пролити світло на конфлікт Меган Маркл з герцогинею Кембриджською, яка нібито довела її до сліз перед весіллям.
Реакція принца Вільяма на інтерв'ю Гаррі та Меган:
- Ще до виходу інтерв'ю герцоги Кембриджські вважали, що розмова подружжя з Опрою Вінфрі є "за межею допустимого", особливо у світлі останніх подій з принцом Філіпом.
- Після лаконічного коментаря про відсутність расизму в королівській родині, який схвалили королева Єлизавета ІІ та принц Чарльз, він мав телефонну розмову з принцом Гаррі. Вона була невдалою.
- Згодом стало відомо, що принц Вільям обурений тим, що Гаррі розсекречує їхні розмови друзям і представникам преси.
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