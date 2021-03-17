Это унизительно, – реакция Кейт Миддлтон на признание Меган Маркл об их конфликте
В интервью Опре Уинфри Меган Маркл рассказала, что не она довела до слез Кейт Миддлтон, а наоборот. Герцогиня Кембриджская не отреагировала на ее слова, однако журналистка Кэти Николл считает, что для Кэтрин эта ситуация унизительна.
Источник:OK! Magazine
Откровенное интервью Меган Маркл и принца Гарри до сих пор вызывает бурную реакцию общества. Журналистка Кэти Николл, которая часто делится информацией о королевской семье, обнародовала реакцию Кейт Миддлтон на высказывание Меган об их конфликте.
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Реакция Кейт Миддлтон на интервью Меган
Кэти Николл рассказала, что герцогиня Кембриджская не хотела, чтобы информация о ее ссоре с Меган Маркл была обнародована в прессе.
Кейт так сдержанна и уважает личную жизнь. Вы никогда не услышите о ее ссоре с кем-либо, потому что она очень деликатно относится к другим. Так что распространение этой истории было трудным моментом,
– рассказала журналистка.
Она добавила, что Кейт Миддлтон чувствовала, что инцидент уже исчерпан, поэтому для нее было довольно унизительно возвращаться к нему снова.
Конфликт Меган Маркл и Кейт Миддлтон
- В интервью Опре Уинфри Меган Маркл призналась, что не доводила Кейт Миддлтон до слез, как писали британские СМИ. Случилось обратное – герцогиня Кембриджская ранила чувства тогдашней невесты принца Гарри.
- Однако Меган добавила, что Кейт извинилась за случившееся. Поэтому она не держит на нее зла: "было трудно пережить то, что меня обвинили в том, чего я не делала. Ни в коем случае я не делюсь историей о Кейт, чтобы унизить ее. Думаю, для людей важно знать правду".
- Впоследствии в прессе появилась информация о том, что жена Гарри просила дворец вмешаться в конфликт, но ей отказали с заявлением, что они не будут распространять "пустых слухов" о герцогине Кембриджской.
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