В интервью Опре Уинфри Меган Маркл рассказала, что не она довела до слез Кейт Миддлтон, а наоборот. Герцогиня Кембриджская не отреагировала на ее слова, однако журналистка Кэти Николл считает, что для Кэтрин эта ситуация унизительна.

Откровенное интервью Меган Маркл и принца Гарри до сих пор вызывает бурную реакцию общества. Журналистка Кэти Николл, которая часто делится информацией о королевской семье, обнародовала реакцию Кейт Миддлтон на высказывание Меган об их конфликте.

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Реакция Кейт Миддлтон на интервью Меган

Кэти Николл рассказала, что герцогиня Кембриджская не хотела, чтобы информация о ее ссоре с Меган Маркл была обнародована в прессе.

Кейт так сдержанна и уважает личную жизнь. Вы никогда не услышите о ее ссоре с кем-либо, потому что она очень деликатно относится к другим. Так что распространение этой истории было трудным моментом,

– рассказала журналистка.

Она добавила, что Кейт Миддлтон чувствовала, что инцидент уже исчерпан, поэтому для нее было довольно унизительно возвращаться к нему снова.

Конфликт Меган Маркл и Кейт Миддлтон