Дзидзьо рассказал, в каких отношениях находится с бывшей женой
Источник:ТСН
Украинский артист Дзидзьо поделился, что развод с женой SLAVIA был мирным и спокойным. Поэтому до сих пор экс-пара поддерживает хорошие отношения.
Известный артист Дзидзьо (Михаил Хома) сообщил о разводе со SLAVIA (Ярославой Хомой) еще в апреле, однако их разрыв отношений интересен аудитории до сих пор. Певец поделился, какие отношения сохраняет с бывшей женой.
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В каких отношениях Дзидзьо и SLAVIA
Дзидзьо рассказал, что развод с женой был мирным и без скандалов. Поэтому и сейчас их отношения – дружеские. Ранее это подтверждала и сама певица.
Да, я поддерживаю дружеское общение со своей бывшей женой. Да, я звоню ей. У нас еще есть очень много дел, которые надо доделать,
– признался артист.
Мужчина также заявил, что ссор между ним и Ярославой не было. Фанам это показалось потому, что в сети начали распускать слухи.
"Я никогда с ней и не ссорился, просто некоторые люди раскрутили из этого, потому что им так было выгодно. Пригласили Славу, чтобы она там наговорила и прокомментировала, то что не надо. Это нечестные люди", – считает Дзидзьо.
Он добавил, что его авторский стих о лжи был посвящен не экс-возлюбленной, а тем людям, которые использовали ее. "Прикрила чистотою підлість і вилізла на слуп. Завила на весь світ жалійка, так неприємно пахне бруд. Собаки брешуть, вітер носить, а я тихесенько мовчу. Нікому правди не розкажу, бо правда – гірша за брехню", – так звучала поэзия Дзидзьо.
Дзидзьо и SLAVIA / Фото из инстаграма SLAVIA
До и после развода с Дзидзьо SLAVIA давала немало комментариев относительно отношений с бывшим мужем.
- Она заявляла, что Оля Цибульская лишь подыгрывала слухи о романе с Дзидзьо, чем делала ей больно. Рассказывала о сложном периоде в отношениях и карьере, которую ее муж якобы обменял на семью.
- SLAVIA признавалась, что в один момент начала думать, что у Дзидзьо есть роман на стороне. Но потом отметила, что никогда не ловила его с поличным.
- Также певица делилась, что чувства между супругами стали меняться тогда, когда была основана группа во главе с артистом: "Когда долго не виделись, я приезжала и чувствовала себя ненужной. У него работа кипит, а я как будто мешаю. Как женщина, я теряла веру в нас, теплоту хотела, а ее не было. Что-то потихоньку отмирало".