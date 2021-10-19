Дзидзьо рассказал, в каких отношениях находится с бывшей женой

Украинский артист Дзидзьо поделился, что развод с женой SLAVIA был мирным и спокойным. Поэтому до сих пор экс-пара поддерживает хорошие отношения.

Известный артист Дзидзьо (Михаил Хома) сообщил о разводе со SLAVIA (Ярославой Хомой) еще в апреле, однако их разрыв отношений интересен аудитории до сих пор. Певец поделился, какие отношения сохраняет с бывшей женой.

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В каких отношениях Дзидзьо и SLAVIA

Дзидзьо рассказал, что развод с женой был мирным и без скандалов. Поэтому и сейчас их отношения – дружеские. Ранее это подтверждала и сама певица.

Да, я поддерживаю дружеское общение со своей бывшей женой. Да, я звоню ей. У нас еще есть очень много дел, которые надо доделать,

– признался артист.

Мужчина также заявил, что ссор между ним и Ярославой не было. Фанам это показалось потому, что в сети начали распускать слухи.

"Я никогда с ней и не ссорился, просто некоторые люди раскрутили из этого, потому что им так было выгодно. Пригласили Славу, чтобы она там наговорила и прокомментировала, то что не надо. Это нечестные люди", – считает Дзидзьо.

Он добавил, что его авторский стих о лжи был посвящен не экс-возлюбленной, а тем людям, которые использовали ее. "Прикрила чистотою підлість і вилізла на слуп. Завила на весь світ жалійка, так неприємно пахне бруд. Собаки брешуть, вітер носить, а я тихесенько мовчу. Нікому правди не розкажу, бо правда – гірша за брехню", – так звучала поэзия Дзидзьо.



Дзидзьо и SLAVIA / Фото из инстаграма SLAVIA

До и после развода с Дзидзьо SLAVIA давала немало комментариев относительно отношений с бывшим мужем.