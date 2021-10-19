Відомий артист Дзідзьо (Михайло Хома) повідомив про розлучення зі SLAVIA (Ярославою Хомою) ще у квітні, однак їхній розрив стосунків цікавий аудиторії й досі. Співак поділився, які стосунки зберігає з колишньою дружиною.

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У яких стосунках Дзідзьо і SLAVIA

Дзідзьо розповів, що розлучення з дружиною було мирним та без скандалів. Тому й зараз їхні відносини – дружні. Раніше це підтверджувала й сама співачка.

Так, я підтримую дружнє спілкування зі своєю ексдружиною. Так, я телефоную їй. У нас ще є дуже багато справ, які треба доробити,

– зізнався артист.

Чоловік також заявив, що сварок між ним та Ярославою не було. Фанам це здалось тому, що в мережі почали розпускати чутки.

"Я ніколи з нею і не сварився, просто деякі люди розкрутили з цього, бо їм так було вигідно. Запросили Славу, щоб вона там наговорила та прокоментувала, те що не треба. Це нечесні люди", – вважає Дзідзьо.

Він додав, що його авторський вірш про брехню був присвячений не екскоханій, а тим людям, які використали її. "Прикрила чистотою підлість і вилізла на слуп. Завила на весь світ жалійка, так неприємно пахне бруд. Собаки брешуть, вітер носить, а я тихесенько мовчу. Нікому правди не розкажу, бо правда – гірша за брехню", – так звучала поезія Дзідзьо.



Дзідзьо і SLAVIA / Фото з інстаграму SLAVIA

До та після розлучення з Дзідзьо та SLAVIA давала чимало коментарів щодо стосунків з ексчоловіком.