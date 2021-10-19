Відомий артист Дзідзьо (Михайло Хома) повідомив про розлучення зі SLAVIA (Ярославою Хомою) ще у квітні, однак їхній розрив стосунків цікавий аудиторії й досі. Співак поділився, які стосунки зберігає з колишньою дружиною.
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У яких стосунках Дзідзьо і SLAVIA
Дзідзьо розповів, що розлучення з дружиною було мирним та без скандалів. Тому й зараз їхні відносини – дружні. Раніше це підтверджувала й сама співачка.
Так, я підтримую дружнє спілкування зі своєю ексдружиною. Так, я телефоную їй. У нас ще є дуже багато справ, які треба доробити,
– зізнався артист.
Чоловік також заявив, що сварок між ним та Ярославою не було. Фанам це здалось тому, що в мережі почали розпускати чутки.
"Я ніколи з нею і не сварився, просто деякі люди розкрутили з цього, бо їм так було вигідно. Запросили Славу, щоб вона там наговорила та прокоментувала, те що не треба. Це нечесні люди", – вважає Дзідзьо.
Він додав, що його авторський вірш про брехню був присвячений не екскоханій, а тим людям, які використали її. "Прикрила чистотою підлість і вилізла на слуп. Завила на весь світ жалійка, так неприємно пахне бруд. Собаки брешуть, вітер носить, а я тихесенько мовчу. Нікому правди не розкажу, бо правда – гірша за брехню", – так звучала поезія Дзідзьо.
Дзідзьо і SLAVIA / Фото з інстаграму SLAVIA
До та після розлучення з Дзідзьо та SLAVIA давала чимало коментарів щодо стосунків з ексчоловіком.
- Вона заявляла, що Оля Цибульська лише підігравала чутки про роман з Дзідзьо, чим робила їй боляче. Розповідала про складний період у стосунках та кар'єру, яку її чоловік нібито обміняв на сім'ю.
- SLAVIA зізнавалась, що в один момент почала думати, що Дзідзьо має роман на стороні. Але згодом зауважила, що ніколи не ловила його на гарячому.
- Також співачка ділилась, що почуття між подружжям почали змінюватися тоді, коли було засновано гурт на чолі з артистом: "Коли довго не бачилися, я приїжджала і відчувала себе непотрібною. У нього робота кипить, а я наче заважаю. Як жінка, я втрачала віру в нас, теплоту хотіла, а її не було. Щось потихенько відмирало".