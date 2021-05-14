На днях SLAVIA (настоящее имя – Ярослава Хома) рассказала: были мысли, что Дзидзьо "себе кого-то нашел", ведь между ними "исчезло тепло". Резонансное заявление артистки быстро разлетелось в сети, а в новом интервью она поспешила пролить свет на ситуацию.

Важно Были мысли, что он себе кого-то нашел, – SLAVIA о супружеской жизни с Дзидзьо

Я не жертва. Я никогда не говорила, что Михаил изменял. Я говорила, что началась группа, у них началась работа, концерты, часто дома не было. Я подозревала, что это может быть,

– заявила SLAVIA.

Она объяснила, что мысли об изменах мужа возникали неспроста. Их экс-супруге Дзидзьо внушали люди из близкого окружения музыканта.

"Добрые люди со стороны говорили мне какие-то моменты. Но опять же, ничего конкретного не было. Никаких фактов, доказательств никто не давал, поэтому не могу в таком обвинять", – отметила SLAVIA.

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К слову, Ярослава Хома поднимала тему измен с Дзидзьо. Она чувствовала, что их отношения изменились. Однако певец убеждал любимую, что это все только ее выдумки. Она "хотела верить и верила" словам Дзидзьо, однако таки выплакала много слез.

Говорила, что как женщина я чувствую, что что-то не так. Он говорил: "Ты выдумываешь, все хорошо, ничего такого нет". Он меня так успокаивал,

– объяснила SLAVIA.

Полное интервью SLAVIA: смотрите видео онлайн