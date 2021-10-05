Бракоразводный процесс украинского артиста Дзидзьо (Михаил Хома) и певицы SLAVIA (Ярослава Хома) до сих пор продолжается. SLAVIA рассказала, общается ли с бывшим.

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SLAVIA об отношениях с Дзидзьо после развода

Певица рассказала, что иногда общается с бывшим мужем. По ее словам, нынешние разговоры ей нравятся намного больше, чем те, что были в последний год до развода.

Сейчас все гораздо спокойнее, мы лучше слышим друг друга. Конечно, Михаил не перестает меня критиковать за какие-то моменты, но когда я позвоню и спрошу, как мне лучше что-то сделать, он даст совет,

– поделилась SLAVIA.

Звезда добавила, что желает Дзидзьо стать счастливым и быть любимым. Чтобы он сосредоточен не только на карьере и работе, но и на личной жизни.

Вернет ли SLAVIA фамилию

Артистка также призналась, что хотела бы носить свою девичью фамилию – Притула.

"Мне кажется, мне со своей фамилией больше везло. Была какая-то другая энергетика. А когда взяла фамилию мужа, как будто отдала ему всю свою энергию, все влилась в него. Но считала, что так правильно. Все же я себя больше чувствую Притулой, чем Хомой. Хочется вернуть свою фамилию, но, опять же, бумажные дела займут кучу времени", – поделилась SLAVIA.

Свадьба SLAVIA и Дзидзьо / Фото из инстаграма звезды

Что известно о разводе Дзидзьо и SLAVIA