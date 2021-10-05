Бракоразводный процесс украинского артиста Дзидзьо (Михаил Хома) и певицы SLAVIA (Ярослава Хома) до сих пор продолжается. SLAVIA рассказала, общается ли с бывшим.
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SLAVIA об отношениях с Дзидзьо после развода
Певица рассказала, что иногда общается с бывшим мужем. По ее словам, нынешние разговоры ей нравятся намного больше, чем те, что были в последний год до развода.
Сейчас все гораздо спокойнее, мы лучше слышим друг друга. Конечно, Михаил не перестает меня критиковать за какие-то моменты, но когда я позвоню и спрошу, как мне лучше что-то сделать, он даст совет,
– поделилась SLAVIA.
Звезда добавила, что желает Дзидзьо стать счастливым и быть любимым. Чтобы он сосредоточен не только на карьере и работе, но и на личной жизни.
Вернет ли SLAVIA фамилию
Артистка также призналась, что хотела бы носить свою девичью фамилию – Притула.
"Мне кажется, мне со своей фамилией больше везло. Была какая-то другая энергетика. А когда взяла фамилию мужа, как будто отдала ему всю свою энергию, все влилась в него. Но считала, что так правильно. Все же я себя больше чувствую Притулой, чем Хомой. Хочется вернуть свою фамилию, но, опять же, бумажные дела займут кучу времени", – поделилась SLAVIA.
Свадьба SLAVIA и Дзидзьо / Фото из инстаграма звезды
Что известно о разводе Дзидзьо и SLAVIA
- После частых разговоров о кризисе и сложных отношениях стало известно, что после 20 лет отношений Дзидзьо и его жена SLAVIA расстаются. Новость появилась в апреле, однако еще 9 месяцев до этого пара уже не жила вместе.
- Ярослава прокомментировала развод и сказала, что до последнего пыталась сохранить семью. Потом она часто поднимала эту тему: говорила, что выплакала много слез, и поделилась, что любовь начала исчезать тогда, когда началась история группы DZIDZIO.
- Сам Дзидзьо практически не комментировал расставание с певицей, а лишь намекнул, что его бывшая возлюбленная врет. Известно также, что сделаны первые шаги в разделе имущества супругов. В частности, квартиру в Киеве артист отдал SLAVIA.