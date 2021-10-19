Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona сделала паузу в работе и отправилась на отдых. Первыми фото с места она поделилась в инстаграм-сториз.
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Alyona Alyona с бойфрендом в Финляндии
Знаменитость выбрала довольно необычное место для отдыха, ведь украинские звезды в основном выбирают теплые страны. Тогда как Alyona Alyona полетела в Финляндию.
Всем привет. Сегодня я была целую ночь в пути, сразу после "Танцев со звездами" в аэропорт поехала и наконец приехала в отпуск в маленький городок в Финляндии под Хельсинками. Буду жить здесь несколько дней и отдыхать,
– поделилась рэперша.
Alyona Alyona об отпуске / Фото из инстаграм-сториз
Бойфренд звезды Денис также в инстаграме поделился сториз с места отдыха. Он показал живописный пейзаж, что видно из окна домика, где остановилась пара. Поскольку исполнительница демонстрировала такой же пейзаж, очевидно, что влюбленные проводят время вместе.
Ну что, разбойники, ура! Я уже приехал в Финляндию. Смотрите, какой здесь вид, река. Только холодно немножко, так бы сейчас пошел и искупался, а так пошел и лягу спать,
– рассказал Yoxden.
Где отдыхает Alyona Alyona с любимым / Фото из инстаграм-сторіз Yoxden
Где отдыхают осенью украинские звезды
- Катя Осадчая и Юрий Горбунов вместе с 2-месячным сыном Даниилом проводят время в Турции. Там супруги устроили трогательную фотосессию.
- Оля Цибульская с сыном Нестором отправилась на море. Для отпуска знаменитость также выбрала Турцию.
- Тина Кароль на днях улетела в Лондон, чтобы повидаться с 12-летним сыном Вениамином. Звездная мамочка с парнем гуляет по городу и делится редкими фото.