Знаменитая американская исполнительница Дженнифер Лопес и голливудский актер Бен Аффлек действительно строят планы о совместном будущем. В частности, сейчас певица просматривает варианты домов, она хочет переехать из Майами в Лос-Анджелес.

Смотрите также Солиста Måneskin сфотографировали с любимой на прогулке в Риме

Дженнифер Лопес хочет быть ближе к Бену Аффлеку

Несмотря на то, что отношения пары достаточно прочные даже на расстоянии, влюбленные одинаково хотят быть ближе друг к другу. И есть еще одна веская причина покупки нового дома в Лос-Анджелесе для Джей Ло – в Майами звезде все напоминает о бывшем женихе, где они часто были вместе.

Отметим, что артистка владеет недвижимостью в Калифорнии стоимостью 26 миллионов долларов. Однако район, в котором находится помещение, находится далеко от места проживания Бена Аффлека.

Поклонники подозревают, что знаменитость планирует жить вместе с любимым. Однако инсайдеры утверждают, что все-таки Дженнифер не готова к такому решительному шагу.

Пока рано говорить об их совместной жизни. Дети Дженнифер тяжело переживают разрыв матери с Алексом, гораздо тяжелее, чем сама Джен. Она знает, что им нужно время, чтобы привыкнуть к этому,

– пишет издание.

Дженнифер Лопес пока хочет создать новое уютное место для себя и двоих детей – Эммы и Макса. Она хочет купить дом до сентября, чтобы дети могли пойти в другую школу с началом учебного года.

Роман Джей Ло и Бена Аффлека