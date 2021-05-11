Папарацци подловили бывших влюбленных в черном внедорожнике, за рулем которого был звезда ленты "Бэтмен против Супермена". Это второй раз за последние несколько недель, когда Бена Аффлека и Дженнифер Лопес заметили вместе.
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На частном самолете актеры вернулись в Лос-Анджелес с роскошного горнолыжного курорта в Монтане, где у Бена Аффлека есть собственное шале. К слову, там он часто отдыхал с экс-женой Дженнифер Гарнер и тремя детьми. Поднимаясь на борт самолета, знаменитости держались за руки. Фото смотрите на сайте Daily Mail.
Как информирует издание E!, ссылаясь на собственные источники, в Йеллоустонском клубе пара провела "около недели". Они отправились на горнолыжный курорт после благотворительного концерта Global Citizen Vax Live, на котором Джей Ло появилась в ярком боди и блестящем комбинезоне с декольте. По информации инсайдеров, актеры отдыхали только вдвоем.
"Дженнифер провела несколько дней с Беном за городом. У них прочная связь. Дженнифер счастлива", – передает People.
Вероятное воссоединение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека: что известно
- После расставания с Родригесом Дженнифер Лопес не планировала оставаться одна. Она хочет видеть рядом "партнера, который будет готов в нее инвестировать". Звезда стремится полностью доверять любимому даже тогда, когда ее не будет рядом.
- В начале мая Бена Аффлека несколько раз видели возле дома экс-невесты в Лос-Анджелесе.
- Товарищ Дженнифер Лопес утверждает, что она планирует проводить как можно больше времени с Беном Аффлеком. Поскольку с момента расставания актеров прошло 17 лет, "они прекрасно проводят время и наверстывают упущенное".