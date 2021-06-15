В воскресенье, 13 июня, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек устроили ужин в роскошном ресторане Nobu Malibu, расположенном неподалеку от Лос-Анджелеса. Как информируют инсайдеры, он был приурочен к 50-летию сестры певицы Линды, поэтому на праздновании собралась вся семья, в частности мама звезды Гвадалупе Родригес и дети – Эмми и Максимилиан.

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Однако, судя по фото папарацци, влюбленные смогли побыть наедине. Впервые после возобновления романа застали за страстными поцелуями! Дженнифер Лопес, не стесняясь посторонних взглядов, прижималась к Бену Аффлеку и романтично шептала ему на ухо, а он целовал ее.

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Добавим, 48-летний Бен Аффлек неспроста оказался на семейном праздновании. Согласно сообщению People, у мужчины прекрасные отношения не только с детьми возлюбленной от Марка Энтони, а и с мамой Джей Ло. Как и звезда фильма "Бэтмен против Супермена", Гвадалупе Родригес обожает азартные игры, поэтому они проводили время вместе в казино в Лас-Вегасе.

"В прошлом мама Дженнифер и Бен были очень близки. Гвадалупе любила Бена. Она грустила, когда они не смогли сохранить отношения много лет назад. Она в восторге от того, что они снова вместе", – говорится в источнике.

Больше фото страстных поцелуев Дженнифер Лопес и Бена Аффлека смотрите по ссылке на сайте издания Page Six

Что известно о романе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека