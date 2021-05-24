Несколько недель назад Лопес и Аффлек вместе отправились отдыхать в штат Монтана, США, где у актера есть небольшой дом. А теперь пара вместе проводит время в особняке Дженнифер на берегу океана в штате Флорида, который артистка когда-то приобрела с Алексом Родригесом.

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На новых фото пара выглядела вместе счастливо и беззаботно – они вместе спускались по лестнице дома на улице и выглядели очень по-домашнему: Бен надел джинсы и серую футболку, в то время как на Дженнифер было только легкое летнее платье. На ней была неряшливая прическа и отсутствие макияжа. Женщина искренне улыбалась и поддерживала свое платье как "Золушка".

Вместе ли пара – неизвестно, но каждый раз их совместное появление на кадрах все больше подогревает слухи о воссоединении "Беннифер".

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