Слухи вокруг воссоединения экс-влюбленных не утихают. Пара расторгла помолвку в 2003 году, а теперь в сети обсуждают признание Бена Аффлека, которое он планирует сделать 24 июля на 52-летие Джей Ло.

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Бен Аффлек хочет сделать предложение Дженнифер Лопес

Инсайдер сообщил, что знаменитости продолжили свои отношения с того места, где остановились много лет назад. Теперь они строят общее будущее. Бен Аффлек не только хочет сыграть свадьбу, но и планирует жить вместе с любимой в собственном особняке в Лос-Анджелесе.

Бен хочет дать крепкой любви еще один шанс. Он планирует сделать Дженнифер предложение на ее 52-й день рождения,

– поделился источник.

Также близкий друг пары рассказал, что артистке очень нравится район, в котором живет Аффлек. Она нетерпеливо ждет начала их совместной жизни. Они оба не хотят отношений на расстоянии.

Возобновление отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека