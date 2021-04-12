В отношениях Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса наступил кризис. Последние месяцы пара пытается спасти свой 4-летний союз, однако на новых фото 51-летняя звезда позировала уже без обручального кольца.

С февраля Дженнифер Лопес находится в Доминикане на съемках фильма Shotgun Wedding. На выходных знаменитость распространила новые фото со съемочной площадки. В кадре она позировала в коротком белом топе, спортивных брюках молочного цвета и кроссовках.

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Волосы Джей Ло уложила в легкие локоны, а стильный образ довершила многочисленными браслетами и бусами. Однако на ней не заметили главного аксессуара – обручальное кольцо за несколько миллионов долларов, которое бейсболист Алекс Родригес вручил ей более двух лет назад.

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Стоит добавить, что на откровенной фотосессии для модного глянца InStyle артистка также появилась без драгоценного кольца с бриллиантом, которое не снимала годами. В новом интервью Дженнифер Лопес даже словом не обмолвилась о возлюбленном Алексе Родригесе, зато тепло высказывалась про бывшего жениха Бена Аффлека.

Что известно о кризисе в отношениях Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса