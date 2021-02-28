В Доминикане: Дженнифер Лопес очаровала романтическими фото с женихом
Знаменитая американская исполнительница Дженнифер Лопес обнародовала волшебные фото с женихом Алексом Родригесом. Сейчас влюбленные отдыхают на Доминиканских островах.
Источник:инстаграм Дженнифер Лопес
51-летняя Дженнифер Лопес очаровала сеть фото с женихом Алексом Родригесом. Они целовались на фоне живописного пейзажа.
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Романтические фото Алекса Родригеса и Дженнифер Лопес
Жених знаменитой певицы прибыл к ней в Доминиканскую Республику. Там сейчас Дженнифер Лопес снимается в фильме. Отметим, что 27 февраля в стране праздновали День независимости. По случаю праздника пара устроила романтическую фотосессию.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес позировали на живописном фоне. Они обнимались и нежно целовались. Певица для стильного образа надела белую футболку и джинсы. Она дополнила образ большими серьгами-кольцами и массивным цепочкой на шее. Бейсболист появился в белой футболке и серых брюках.
Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес собрала волосы в аккуратный пучок. Она завершила аутфит отличным макияжем, который удачно подчеркнул ее черты лица. Звезда накрасила глаза и губы коричневой помадой.
Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом / Фото из инстаграма Дженнифер Лопес
Отношения Дженнифер и Алекса
- Заметим, недавно Алекса Родригеса заподозрили в романе со звездой американского реалити-шоу. Однако эти слухи не подтвердились, поскольку девушка заявляет, что только общалась с бейсболистом.
- Дженнифер Лопес также рассказала, что они с женихом обращались к семейному психологу из-за трудностей, которые возникли во время пандемии. Терапия помогла влюбленным.
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