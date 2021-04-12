У стосунках Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса настала криза. Останні місяці наречені намагаються врятувати свій 4-річний союз, однак на нових фото 51-річна зірка позувала вже без обручки.

З лютого Дженніфер Лопес перебуває в Домінікані на зйомках фільму Shotgun Wedding. На вихідних знаменитість поширила нові фото зі знімального майданчика. У кадрі вона позувала в короткому білому топі, спортивних штанах молочного кольору та кросівках.

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Волосся Джей Ло вклала в легкі локони, а стильний образ довершила численними браслетами і намистом. Однак на ній не помітили головного аксесуару – обручку за кілька мільйонів доларів, яку бейсболіст Алекс Родрігес вручив їй понад два роки тому.

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Варто додати, що на відвертій фотосесії для модного глянцю InStyle артистка також з'явилася без коштовної обручки з діамантом, яку не знімала роками. У новому інтерв'ю Дженніфер Лопес навіть словом не обмовилася про коханого Алекса Родрігеса, натомість тепло висловлювалася про колишнього нареченого Бена Аффлека.

Що відомо про кризу в стосунках Дженніфер Лопес та Алекса Родрігеса